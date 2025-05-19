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跑步只排第5！醫推「降血壓」最強5運動　第1名讓你想不到

復健科醫師王思恒就指出，「有氧運動」、「肌力訓練」、「結合訓練」、「等長運動」等運動方式，對降低血壓都有幫助。其中以「等長運動」對降低血壓效果最顯著。（示意圖／翻攝pexels）

▲經常運動可預防或改善高血壓。（示意圖／翻攝pexels）

圖文／CTWANT

血壓過高，容易引起中風、腎臟病變、心血管疾病，因此不少民眾除了藥物，也會透過規律的運動來控制自己的血壓。復健科醫師王思恒就指出，「有氧運動」、「肌力訓練」、「結合訓練」、「等長運動」等運動方式，對降低血壓都有幫助，其中以「等長運動」對降低血壓效果最顯著。不過王思恒也指出，真正對降低血壓最有幫助的第一運動方式，其實就是你「喜歡、方便且能夠持之以恆」的運動，因為再厲害的運動方式，不做都沒有效。

復健科醫師王思恒在臉書粉專分享「能有效降血壓的5種運動」。王思恒指出，第5名是日常生活中常見的「有氧運動」（aerobic exercise training），包含走路、慢跑、游泳、騎腳踏車等，只要規律持續，可以降低收縮壓4.5毫米汞柱。第4名則是「肌力訓練」（dynamic resistance training），如舉啞鈴、深蹲、拉單槓，規律做可以降低約4.6毫米汞柱收縮壓。

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王思恒還表示，將以上2種訓練方式結合起來，就是第3名的「結合訓練」（combined training），在訓練中有意識將有氧運動與肌力訓練一起做，收縮壓能降低6毫米汞柱。至於第2名則是「等長運動」（Isometric exercise），如靠牆深蹲、棒式、平板支撐、坐空氣椅等都屬此類，王思恒解釋，這種訓練方式是肌肉在不改變長度的情況下產生力量的運動，在運動過程中，身體幾乎不會產生移動。每週規律的進行「等長運動」，降收縮壓的效果是最棒的，可降8.2毫米汞柱。

至於第一名，王思恒笑說「就是你喜歡、方便且能持之以恆的運動」，因為再厲害、再有效的運動，只要你懶得做它，就無法發揮成效，因此他再次提醒，唯有「規律而持續的運動」才能有效降血壓。

內分泌新陳代謝專科醫師蔡明劼醫師過去也曾提醒，任何運動都好過『坐著不運動』，不論做什麼運動都有降低血壓功效，重點是選擇自己喜歡，且可以持續下去的運動。因此民眾不妨多加嘗試，並持之以恆地養成運動習慣。

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