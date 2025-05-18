告白失敗狂性騷！喑啞男涉勒斃花蓮女師　凌晨5點回家洗衣滅證

記者郭玗潔／花蓮報導

花蓮縣秀林鄉一所偏鄉國中29歲蔡姓女教師遭勒斃，陳屍在教會後方宿舍中，遺體衣衫不整、褲子遭人褪下。今（18）日警方於新城鄉一處海堤防風林，將涉有重嫌的26歲劉姓喑啞男逮捕，當時劉男打算輕生，但因樹枝太細斷裂而失敗，落網時頸部還留有勒痕，被警方帶回住處，並搜索相關證據。

據了解，劉姓喑啞男喜歡到處搭訕女性，經常利用弱勢身分博取同情，和女性要LINE。蔡女加了他好友後，拒絕他告白，劉男仍經常對她言語性騷擾，並疑似不滿遭蔡女封鎖，16日又去鄉召會宿舍騷擾蔡女，並涉嫌將她殺害。

▲劉姓喑啞男涉嫌殺害蔡姓女老師，事後還意圖輕生失敗。（圖／地方中心翻攝，下同）

17日蔡男凌晨才回家，突然在清晨5點清洗衣服，疑似想湮滅證據，且聯絡不上，直到蔡男跑到新城鄉一處海堤防風林輕生，因樹枝承受不了他的重量而斷裂，輕生失敗，被警方當場逮捕，將他帶回住處並搜索他家找尋證物。

▼劉姓喑啞男遭帶回住處搜查。（圖／記者王兆麟翻攝）

據了解，劉男鄰居指出，劉男有情緒問題跟暴力傾向，曾把阿嬤打到住院，阿嬤受不了，於是自己搬出去住，不願意跟劉男一起住。

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