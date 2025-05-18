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大陸 大陸焦點 特派現場

吃到「雞瘟雞」　山東28歲準新郎肝衰竭亡

▲▼山東28歲準新郎馬某。（圖／翻攝微博）

▲28歲準新郎馬某。（圖／翻攝微博）

文／香港01

山東28歲準新郎馬某，上月底在家中進食大量患雞瘟及過夜雞肉後食物中毒致肝衰竭入院治療，雖然有過百名志願者捐血救人，但遺憾的是，馬某於5月15日去世，現已在老家安葬。

《紅星新聞》報道，馬某山東省濟寧市泗水縣人，原定5月8日結婚。據病情介紹顯示，馬某於5月8日入院，他4月29日在家中進食大量患雞瘟及過夜雞肉後出現發燒，伴頭痛，自行服用阿莫西林，布洛芬及板藍根等藥物，體溫降至正常，患者未在意。

馬某曾出現腹脹，全身倦怠乏力等症狀，自行服用益生菌及五石茶，症狀無好轉，後來出現意識不清，為求診治遂就診於濟醫附院，診斷為肝衰竭，肝性腦病。5月7日轉入ICU給予血漿置換一次，為求進一步診治到齊魯醫院急診，以肝性腦病，肝衰竭，急性胰腺炎收入院。

▼大量志願者來醫院捐血。（圖／翻攝微博）

▲▼山東28歲準新郎馬某。（圖／翻攝微博）

志願者劉先生稱，馬某家屬懷疑是聚餐食用的雞肉可能未徹底煮熟或本身屬於瘟雞狀態，也或許是雞吃了不該吃的東西，導致中毒，「他可能吃的比別人多一點，然後沒有及時就醫，導致病情耽誤了一些，等他感覺很不舒服再去醫院的時候，就成了這個結果了」。

劉先生介紹，5月12日晚，馬某的親屬向其所在的泗水縣紅十字泉鄉救援隊求助，稱馬某治療每日需3000多毫升血液，親友獻血已無法滿足需求。隨後，泗水縣紅十字泉鄉救援隊連夜發布無償獻血公告，動員紅十字救援隊隊員和志願者，同時招募社會愛心人士獻血。

劉先生在核實完病情後，連夜組建志願者群，在次日清晨就召集36人趕赴濟南獻血。經篩查，16人符合條件，共捐獻近6000毫升血液。隨後兩日，社會各界上百名熱心人士陸續加入獻血的隊伍。

劉先生稱，馬某家庭經濟條件一般，其父為剛退休的礦工，母親是普通務農的農民，前期治療費用已花費超20萬元。因此，劉先生組織獻血回來後，再為馬某組織捐款。

據泗水縣紅十字會消息，為了保障後續用血，紅十字救援隊又招募逾60名獻血志願者待命，並發動愛心志願者、愛心單位、村民累計通過自願方式為病人家庭募捐累計6萬餘元。

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關鍵字：

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