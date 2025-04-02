藝群醫美集團插旗竹科　第20家分院藝群新竹診所駐新竹高鐵站區

▲台南藝群醫學美容集團於新竹高鐵站區開設第20家分院「藝群新竹診所」，打造科技醫美新據點。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南藝群醫學美容集團於新竹高鐵站區開設第20家分院「藝群新竹診所」，為集團首度跨足非六都城市，宣告藝群醫美版圖由六都直轄市朝向二線城市拓展，全面串聯全台醫美網絡。

藝群醫美集團董事長王正坤醫師指出，藝群新竹診所位在高鐵新竹站區，現場排隊的人潮，吸引很多路人駐足，驚嘆排隊奇景。診所鄰近新竹生物醫學園區與竹科，藝群看準新竹作為「科技之都」的優勢，鎖定科技新貴、工程師、管理階層、貴婦、企業家等高端需求客群，打造結合專業醫療與美學的醫美體驗空間。

連鎖店經營要素首重選址，藝群集團選址新竹高鐵站，高度認同新竹高鐵站商圈發展。從新竹高鐵站出口步行僅數分鐘，即可到達藝群新竹診所，位於高鐵停車場旁的一棟醒目建築物，交通便利。新竹科學園區聚集大量高收入、高知識密度的科技人才，是各大醫美集團競相進駐的重要戰略地區。隨著竹科家庭對外表形象與生活品質的高度重視，新竹也成為全台醫美需求成長最快的城市之一。

王正坤醫師表示，隨著新藥研發、醫材創新與智慧醫療快速成長，新竹也成為醫療生技產業重鎮。藝群集團將以藝群新竹診所為據點，串聯醫療、科技與美學，打造具國際競爭力的醫美平台。未來將積極導入大數據與AI應用，推進個人化療程設計與智慧診療服務，邁向「科技醫美」的新境界。藝群醫美集團最近每月開幕一家新診所，今年陸續開幕台中藝群文心診所、新北市藝群新莊診所之後，藝群新竹診所是今年開幕的第三家診所，未來將持續擴張版圖，強化品牌全台能見度與服務觸及率。

藝群新竹診所空間設計以2025年Pantone代表色「摩卡慕斯」為主軸，這是一種引人回味的柔和棕色，營造出溫暖療癒、舒適奢華的感官氛圍，象徵醫美療程不再只是變美，更是一場屬於自我呵護與放鬆的療癒之旅。

王正坤醫師本身是企管博士與皮膚科專科醫師，現任台灣美容醫療促進協會理事長與藝群醫學美容集團董事長，在長榮大學博士班授課品牌管理與供應鏈管理，在成功大學EMBA碩士班授課連鎖品牌經營管理，在成功大學附設醫院授課美容醫學20多年。藝群醫美集團旗下有1家Dr.藝群保養品公司與20家藝群醫美診所分布在台灣六都直轄市。他長期撰寫美容醫學的醫學教科書與醫學論文，藉由醫學知識來培訓醫師，並強調以醫學知識為核心來開設連鎖診所。



王正坤醫師表示，醫美市場競爭日益激烈，品牌必須不斷優化服務流程、提升顧客體驗，並加速診所間資源整合、標準化管理。透過全通路整合策略與AI醫療科技導入，藝群醫美集團加速全台布局並拓展海外市場，朝向「科技醫美」與「品牌國際化」邁進，期許在每一個城市，打造出專屬於當地居民的醫學美學新據點。