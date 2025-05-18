邊打遊戲邊充電傷電池？網紅超狂「193天實測」結果出爐

▲網紅「何同學」實測「邊充電邊玩手機是否會傷害電池」。（圖／翻攝自YouTube）

圖文／CTWANT

中國網紅「何同學」近期以大規模實測的方式，以此來探討「邊充電邊玩手機是否會傷害電池」。他與團隊進行了一項歷時超過193天、涉及超過20台手機的大規模測試，從實際結論中解答消費者對手機電池損耗的種種疑問。而坊間傳聞的「邊充電邊打電動」會傷害電池這件事情，實際上，影響可說是微乎其微。

在何同學的實測影片中，主要針對幾個爭議性問題展開，包括邊玩手機邊充電是否會導致電池壽命縮短、高低溫對電池充電的影響、無線充電是否比有線充電更傷電池，以及手機顯示的電池健康數據是否可信。

何同學的團隊設計了兩組手機充放電環境，一組為標準充電組，電量降至5%後自動開始充電，充滿至100%後斷電，再由自製App自動放電；另一組則模擬邊充電邊玩的情境，讓手機在充電同時啟動耗電程式。兩組在同樣環境下重複進行5%至100%的充放電循環。

歷經2000小時的測試後，正常充電組完成了750次循環，電池容量平均下降9%；而邊玩邊充組因為充電時同時放電，充電速度變慢，僅完成380次循環，但電池容量平均下降僅3.5%。

何同學表示，兩組在達到相同循環次數時的容量衰減幾乎相同，顯示影響電池壽命的關鍵因素仍是充放電的循環次數，而非是否邊充邊玩。

▲兩組在達到相同循環次數時的容量衰減幾乎相同。（圖／翻攝自YouTube）

不過，溫度仍是不可忽略的變因。在實驗中，單純充電時手機溫度約33度，而邊充邊玩時最高達到37度。為了進一步探討溫度影響，團隊將手機放入約35度的熱櫃與0度的冷櫃進行測試。

其中高溫組的手機最終平均容量衰減9.6%，略高於正常組；低溫組則出現一台手機容量驟降45%的極端值，導致整體實驗結果無法做出有效結論。何同學認為，整體來看，只要在官方建議的溫度範圍內使用，溫度影響尚可控制。

▲整體來看，只要在官方建議的溫度範圍內使用，溫度影響尚可控制。（圖／翻攝自YouTube）

此外，針對手機持續進行無線充電是否傷電池的質疑，團隊設置兩組情境比較。一組是電量降至5%後充滿至100%，另一組則在80%開始充電至95%再放電。

結果顯示，前者電池容量平均下降9%，後者僅下降3.9%。由此可見，無線充電本身並不比有線充電更傷電池，而深度充放電（如從5%至100%）才是影響電池衰退的主因。

▲測試顯示，深度充放電（如從5%至100%）才是影響電池衰退的主因。（圖／翻攝自YouTube）

影片中也針對許多人認為「最後一格電特別耐用」的印象進行驗證。實驗顯示，從100%到99%的電量平均可持續約350秒，是其他區段的3到5倍，而99%至1%平均每格可使用110秒；1%至自動關機的區段則波動較大，最長可達300秒，最短則不到2分鐘。

至於手機內建的電池健康數據準確度，實驗結果指出，iPhone的數據大致可以反映電池衰減趨勢，但與實際測量值最多可能出現4%以上誤差。這些數據是根據電池循環次數、電壓電流與充電時間等綜合估算得出，因此僅供參考。

最後，何同學也提醒觀眾，舊電池不可直接丟進垃圾桶，團隊實際將電池內部成分埋入土中觀察對植物生長的影響，顯示電池成分確實可能造成環境污染。

▲測試顯示，電池成分確實可能造成環境污染。（圖／翻攝自YouTube）

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