　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

邊打遊戲邊充電傷電池？網紅超狂「193天實測」結果出爐

（圖／翻攝自YouTube）

▲網紅「何同學」實測「邊充電邊玩手機是否會傷害電池」。（圖／翻攝自YouTube）

圖文／CTWANT

中國網紅「何同學」近期以大規模實測的方式，以此來探討「邊充電邊玩手機是否會傷害電池」。他與團隊進行了一項歷時超過193天、涉及超過20台手機的大規模測試，從實際結論中解答消費者對手機電池損耗的種種疑問。而坊間傳聞的「邊充電邊打電動」會傷害電池這件事情，實際上，影響可說是微乎其微。

在何同學的實測影片中，主要針對幾個爭議性問題展開，包括邊玩手機邊充電是否會導致電池壽命縮短、高低溫對電池充電的影響、無線充電是否比有線充電更傷電池，以及手機顯示的電池健康數據是否可信。

何同學的團隊設計了兩組手機充放電環境，一組為標準充電組，電量降至5%後自動開始充電，充滿至100%後斷電，再由自製App自動放電；另一組則模擬邊充電邊玩的情境，讓手機在充電同時啟動耗電程式。兩組在同樣環境下重複進行5%至100%的充放電循環。

歷經2000小時的測試後，正常充電組完成了750次循環，電池容量平均下降9%；而邊玩邊充組因為充電時同時放電，充電速度變慢，僅完成380次循環，但電池容量平均下降僅3.5%。

何同學表示，兩組在達到相同循環次數時的容量衰減幾乎相同，顯示影響電池壽命的關鍵因素仍是充放電的循環次數，而非是否邊充邊玩。

 （圖／翻攝自YouTube）

▲兩組在達到相同循環次數時的容量衰減幾乎相同。（圖／翻攝自YouTube）

不過，溫度仍是不可忽略的變因。在實驗中，單純充電時手機溫度約33度，而邊充邊玩時最高達到37度。為了進一步探討溫度影響，團隊將手機放入約35度的熱櫃與0度的冷櫃進行測試。

其中高溫組的手機最終平均容量衰減9.6%，略高於正常組；低溫組則出現一台手機容量驟降45%的極端值，導致整體實驗結果無法做出有效結論。何同學認為，整體來看，只要在官方建議的溫度範圍內使用，溫度影響尚可控制。

（圖／翻攝自YouTube）

▲整體來看，只要在官方建議的溫度範圍內使用，溫度影響尚可控制。（圖／翻攝自YouTube）

此外，針對手機持續進行無線充電是否傷電池的質疑，團隊設置兩組情境比較。一組是電量降至5%後充滿至100%，另一組則在80%開始充電至95%再放電。

結果顯示，前者電池容量平均下降9%，後者僅下降3.9%。由此可見，無線充電本身並不比有線充電更傷電池，而深度充放電（如從5%至100%）才是影響電池衰退的主因。

（圖／翻攝自YouTube）

▲測試顯示，深度充放電（如從5%至100%）才是影響電池衰退的主因。（圖／翻攝自YouTube）

影片中也針對許多人認為「最後一格電特別耐用」的印象進行驗證。實驗顯示，從100%到99%的電量平均可持續約350秒，是其他區段的3到5倍，而99%至1%平均每格可使用110秒；1%至自動關機的區段則波動較大，最長可達300秒，最短則不到2分鐘。

（圖／翻攝自YouTube）

（圖／翻攝自YouTube）

至於手機內建的電池健康數據準確度，實驗結果指出，iPhone的數據大致可以反映電池衰減趨勢，但與實際測量值最多可能出現4%以上誤差。這些數據是根據電池循環次數、電壓電流與充電時間等綜合估算得出，因此僅供參考。

（圖／翻攝自YouTube）

最後，何同學也提醒觀眾，舊電池不可直接丟進垃圾桶，團隊實際將電池內部成分埋入土中觀察對植物生長的影響，顯示電池成分確實可能造成環境污染。

▲測試顯示，電池成分確實可能造成環境污染。（圖／翻攝自YouTube）

延伸閱讀
47歲孫芸芸曬三代同堂照　名媛媽美瘋了！70歲逆生長
26歲年輕女醫師公開副業　自豪「下班撿回收」：賺得比醫院多
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
498 2 1273 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
好冷清！罷吳宣講台下不到20人　朱立倫：台灣已經綠色恐怖
紐約布魯克林大橋遭軍艦撞擊！　畫面曝光
黃仁勳戴4千萬名錶抵台！他好奇「是炫富？」　全場笑了
赴偏鄉國中任教！29歲女老師陳屍臥房　喑啞男涉重嫌
汪小菲再婚「1巧合」和娶大S一樣！　她當年氣到想揍人
演出前心臟驟停！　法爆紅饒舌歌手「31歲猝逝」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

邊打遊戲邊充電傷電池？網紅超狂「193天實測」結果出爐

【不要命？】女國道上開自動駕駛　整路駛內線低頭爽滑手機

【超扯】1歲嬰獨留車內爆汗大哭　5寶媽30分鐘後才現身

【最難的不是寫作業】妹妹遭「橘貓紙鎮」壓作業　寫不完爆哭

【珍貴畫面】直擊擎天崗牛媽媽生寶寶　噗溜一下就下來了！

汪小菲.Mandy互許承諾　他喊兩次「我願意」

宜蘭冬山鄉龍舟賽2船翻覆！40多人落水

張蘭現身汪小菲婚禮　葛斯齊視訊送祝福

【甜蜜蜜❤️‍】萌汪見姐嘟起嘴秒湊近給親親

【心快融化了】媽上班途中接老師來電嚇傻　下秒兒子奶音喊母親節快樂

【我願意當妳一輩子的僕人】弟不滿被姊使喚　見她拿25分考卷威脅秒屈服

邊打遊戲邊充電傷電池？網紅超狂「193天實測」結果出爐

包庇槍擊案找未成年頂包！苗栗3刑警「1停職、2職務調整」

詐團新騙術！上班族「挑戰機械臂」面交30萬　淪車手被逮

今飆36度熱成紅番薯　午後豪大雨狂炸半個台灣

好冷清！罷吳宣講台下不到20人　朱立倫：台灣已經綠色恐怖

快訊／台北橋下「水面漂浮人影」！　民眾驚恐報案

躺在床上老是睡不著？心理師教你6個助眠小撇步

2025南投巧克力咖啡節端午連假登場　立委不分黨派推廣力挺

墨西哥200人軍艦撞美大橋！撞擊畫面曝光　有人落水緊急搜救

苗栗竹南深夜火燒車！疑自燃黑煙狂竄畫面曝　警消急灌救

從IG女神到百大女郎！JKF敏綺Miki全新寫真畫面曝光

【不要命？】女國道上開自動駕駛　整路駛內線低頭爽滑手機

3C家電熱門新聞

邊打遊戲邊充電傷電池？網紅超狂實測結果出爐

中華電信x戴資穎 嘉義好美築綠牆

B＆O、EDIFIER新品

三星超薄新機S25 Edge僅有5.8mm

iPhone 20 週年新機將採四邊曲面設計

Sony旗艦新機Xperia 1 VII登場

開車不分心 ！ETtoday語音新聞再升級

iPhone 16 Pro回收價飆破三萬二

iPhone有望「嗶」悠遊卡搭車！

LINE推即時動態與網頁縮小功能

蘋果副總裁預言iPhone十年後恐消失

M4晶片Macbook Air開箱簡評！

iOS 18.5正式上線！

FB上互搜就變...「建議好友」？

更多熱門

相關新聞

女子胸部CT驚現鬼臉：真兇是鴿子

女子胸部CT驚現鬼臉：真兇是鴿子

大陸1名30歲的夏姓女子（化名）近日因持續乾咳，到廣醫附屬番禺中心醫院呼吸科門診就診，胸部CT顯示雙肺多發感染伴多發空洞形成，收入呼吸與危重醫學科一區住院治療。該科主任醫師劉知陶查房時，敏銳捕捉到CT上形似「鬼臉」的特殊影像（即鬼臉症），高度懷疑感染隱球菌肺炎。

彭政閔「英文名變林郁婷」　轉播單位民視道歉了

彭政閔「英文名變林郁婷」　轉播單位民視道歉了

菜英文也不怕！　傳產二代靠AI賣貨到阿拉伯肯亞

菜英文也不怕！　傳產二代靠AI賣貨到阿拉伯肯亞

26歲女醫「下班撿回收」賺得比醫院多

26歲女醫「下班撿回收」賺得比醫院多

鳥在天上炸開！居民嚇壞：像末日

鳥在天上炸開！居民嚇壞：像末日

關鍵字：

何同學周刊王

讀者迴響

熱門新聞

少女在學校遭霸凌！舅舅搬椅子砸霸凌男

妻沒穿內衣褲約同事回家！尪開門臉綠

新冠升溫好多人中鏢　醫揭「3症狀」最常見

快訊／花蓮某國中女教師陳屍住處　遺體衣衫不整

人妻護理師偷吃男醫！激戰後求饒：不要虐待我

無償載白沙屯媽信眾　反遭香燈腳提告

汪小菲婚禮現場曝光

全聯飲料整箱16元「每瓶不到1元」限時搶

即／高雄瑞豐商圈墜樓！42歲投顧董座陳屍街頭

許藍方「清晨突暈倒」倒地撞傷現況曝

川普罵沃爾瑪：賺那麼多還趁機漲價

國中會考寫作「2隻倉鼠+6個詞彙」　考生：看到題目愣住5分鐘

鋒面明抵達北部海面「午後雷雨突襲加劇」　2地雨最猛

今雨更多！　「下最大」時間曝

女行人2度遭輾撞亡！恐怖畫面曝

更多

最夯影音

更多

【不要命？】女國道上開自動駕駛　整路駛內線低頭爽滑手機

【超扯】1歲嬰獨留車內爆汗大哭　5寶媽30分鐘後才現身

【最難的不是寫作業】妹妹遭「橘貓紙鎮」壓作業　寫不完爆哭

【珍貴畫面】直擊擎天崗牛媽媽生寶寶　噗溜一下就下來了！

汪小菲.Mandy互許承諾　他喊兩次「我願意」

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

完美鹽值就靠這一鍋

完美鹽值就靠這一鍋

「文里補習班」開課啦！今天來補「鹽」值！教同學一道無鹽料理—蒜香海鮮豆腐鍋

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面