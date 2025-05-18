喜事變喪事！婚禮開始15分鐘「26歲新郎倒地」　心臟病發身亡

▲ 普拉文在婚禮開始後不久心臟病發身亡。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度卡納塔克邦巴格爾科特（Bagalkot）發生悲劇，一對新人開心舉行婚禮，未料新郎在儀式開始後不久突然倒地，因心臟病發驟逝，夫妻從此天人永隔，現場親友也相當錯愕。

綜合NDTV等當地媒體，26歲新朗普拉文（Praveen Kurne）和舅舅的女兒17日結婚，在親友簇擁之下舉行婚禮，眾多賓客到場祝賀，氣氛熱鬧歡樂，未料發生憾事。

婚禮開始約15分鐘後，兩人完成繫上象徵婚姻的「婚繩」（Mangalsutra）儀式，進行到撒米儀式時，普拉文僅拍攝兩三張合照便突然全身顫抖，口中喊著胸痛後當場倒地，親友見狀趕緊將他送醫，到院後仍宣告不治。

普拉文為卡納塔克邦自行車協會祕書長次子，生前任職於一家私人銀行，突如其來的噩耗令婚禮現場頓時被悲傷籠罩，賓客不禁流下眼淚，原本前來祝賀的親友如今正準備為他舉辦葬禮。