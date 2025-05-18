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我友邦現身中拉論壇　港媒：不少潛在「轉變」正醞釀中

▲▼習近平在北京出席中拉論壇開幕式並發表主旨講話。（圖／翻攝新華社）

▲中拉論壇。（圖／翻攝新華社）

記者陳冠宇／綜合報導

「中國—拉美和加勒比國家共同體論壇」（簡稱「中拉論壇」）第四屆部長級會議13日在北京舉行，我兩友邦海地和聖露西亞派代表與會，引發外交危機的擔憂。港媒引述分析指出，「這並不令人意外」，更稱不少潛在的轉變正在醞釀中，「許多轉變可能已接近尾聲」。

香港《南華早報》17日報導，美國智庫史汀生中心中國項目主任孫雲表示，海地和聖露西亞參會「顯然是有意為之」。她特別提及：「值得注意的是，兩國接受了邀請，這使得事態發展變得更加重要和有趣。」

北京聯合大學政治學研究所所長朱松嶺指出，許多台灣邦交國早已「將心思轉向大陸」，同時大陸方面在交流中採取了「靈活方式」。他說，這些國家「希望與北京建立外交關係，但由於各種顧慮，尤其是來自美國的威逼利誘，他們無法或不願公開表明自己的立場」。

「然而，有不少潛在的轉變正在醞釀中」，朱松嶺稱，「一些國家已經與大陸溝通，許多外交轉變可能已接近尾聲，所以這並不令人意外。」他補充說，兩國代表參加中拉論壇，表明大陸「尊重他們的意願」，展現了「非常靈活和務實的態度」。

新加坡國立大學李光耀公共政策學院鄭熹（Jassie Cheng）同樣認為，海地和聖露西亞的參與體現了小國「務實外交」。她還認為，此舉將進一步削弱台灣的國際空間。

▼習近平出席中拉論壇開幕式並發表講話。（圖／翻攝新華社）

▲▼習近平在北京出席中拉論壇開幕式並發表主旨講話。（圖／翻攝新華社）

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