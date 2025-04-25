救火英雄愛棒球 　全國公益壘球嘉義縣點燃戰火

▲全國消防共16隊出席嘉義舉辦的公益壘球賽在嘉義 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

台北大巨蛋於2月21日至23日及2月25日在舉行2025 WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic）資格賽，賽事在台灣掀起民眾隊棒壘球運用的關注熱潮，為鼓勵消防人員保持健康體魄，嘉義縣消防局與寶格建設股份有限公司、春輝產業股份有限公司攜手投入公益，且推廣棒壘球運動。

4月25日、26日舉辦全國消防慢速壘球賽，4月25日上午11時在高鐵大道及保鐵二路間的嘉義縣棒壘球園區舉辦壘球推廣開球記者會，嘉義縣長翁章梁、陳怡岳副議長、寶格建設股份有限公司暨春輝產業股份有限公司董事長呂武錦、董事長夫人張明珠、寶格建設股份有限公司副董事長林永正、碧豐紙品包裝設計有限公司董事長(東石高中棒球隊後援會理事長)陳威瀚、金仁寶育樂(股)公司代表劉添財、富邦悍將及桃園領航猿的御用DJ，Mars Liu劉俊直劉老師、消防局長蔡建安、體育會理事長翁聰賢等人出席共襄盛舉。

▲全國消防共16隊出席嘉義舉辦的公益壘球賽在嘉義 。（圖／記者翁伊森攝）

活動在東石高中棒球隊球員戰舞隊呼中揭開序曲，隨後由縣長翁章梁熱鬧開球，最後則有Spark思鉑客舞團壓軸出場，由前LamiGirls、Fubon Angels，再轉戰味全龍擔任啦啦隊總教練且都有高人氣的Amis（艾蜜絲）領隊帶來熱舞，為活動帶來另一波熱潮。支持此次賽事的寶格建設股份有限公司和春輝產業股份有限公司，不只是深耕地方也投入公益。寶格建設股份有限公司從事建築產業，不只是力求為渴望好宅的所有人們打造最佳資產，更勇創嘉義大樓建築美學。春輝產業股份有限公司創立於1981年，主要從事辦公家具之研發製造，堅持使用真材實料於台灣生產製造，並產品品質控管嚴格，以外銷至全世界。

此次活動舉辦分別在嘉義縣棒壘球園區和和興國小，承辦人為蔡文嘉、李驊恩是消防局慢壘球隊球員，與退休協會理事黃俊宏等消防局壘球隊同仁的熱心規劃下，共有17個縣市16支來自全國各地消防人員隊伍參加，本次鳳凰盃為歷屆參與的球隊最多，最北來自宜蘭、最南屏東。為使整個活動賽事更完善，和興國小周濟仁校長協助相關賽事的場地跟人員協助，另為更加有職業的氛圍，在金仁寶育樂(股)公司董事長鄭至耿的支持下，特別聘請富邦悍將及桃園領航猿的御用DJ，Mars Liu劉俊直劉老師到場播報賽事。

此次記者會東石高中棒球隊有16位棒球隊球員至場，棒球隊成立26年，常代表嘉義縣參加全國賽事，曾獲黑豹旗全國高中棒球大賽第三名，111年奪得中部地區三級學生棒球聯賽冠軍，114年更是創造令人感動的成績，相隔15年再度挺進高中木棒聯賽4強。；另東石國中棒球隊成立26年，總教練鍾國忠代表出席，球隊過去曾獲113年全國國中棒球運動聯賽軟式組第八名、第二屆樸城盃青少棒邀請賽第一名、苗栗銅鑼盃棒球錦標賽第一名。朴子國小總教練朱郁信到場。

嘉義地區許多熱愛壘球運動的民眾，帶動提升嘉義地區運動產業的整體發展，嘉義縣政府在縣長翁章梁的努力下，不只是整修許多運動場地外，也於111年舉辦全民運動會。此次開球儀式特別請縣長翁章梁擔任打擊手、局長蔡建安投球，副局長沈廷衡擔任捕手，當縣長擊出時，朴子國小的小朋友會跑到1壘、東石國中的小朋友會跑到2壘，東石高中的小朋友會跑到3壘，最後則由呂武錦董事長跑到本壘與縣長擊掌，這一開球儀式象徵著經驗的傳承，棒棒安打，嘉家平安。

▲全國消防公益壘球賽在嘉義，現場還有啦啦隊 。（圖／記者翁伊森攝）

翁章梁會中頒贈感謝狀給寶格建設股份有限公司董事長呂武錦、東石高中、東石國中、朴子國小等支持活動的各界人士，並表示感謝寶格建設股份有限公司和春輝產業股份有限公司長期對於消防局和嘉義縣地方公益事務的支持，此次能夠舉辦全國消防的慢速壘球賽事，對於推廣棒壘球運動，甚至是引領運動風氣是有很大的正面影響。

另一方面也感謝碧豐紙品包裝設計有限公司董事長(東石高中棒球隊後援會理事長)陳威瀚對於東石高中棒球隊的關心與協助。嘉義一年有數百場壘球賽，是從事人口很多的運動，正因為有這些願意默默付出的人士、企業和學校機關，嘉義縣不管過往的國慶煙火、全民運等國家級活動外，相信透過這些全國性的活動也能做好城市行銷，讓全國民眾來嘉義感受賽事的熱度和人情味。