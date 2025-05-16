執行署攜手嘉義地檢辦蘭花展　助力小農銷售農特產

▲▼ 嘉義地檢署與行政執行分署蘭花聯展，司法與行政機關擴散為民服務效益。（圖／執行署嘉義分署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

行政執行署嘉義分署協調嘉義地方檢察署於機關公共空間設置花卉展場，迎來嘉義地區知名蘭花商「蘭田一路」進駐。各式繽紛蘭花一亮相，便吸引洽公民眾與辦公人員駐足圍觀、購買，嘉義地檢署展覽時間延至5月22日，歡迎各界民眾到場欣賞選購。

▲嘉義地檢署蔡宗熙檢察長(圖左)，經嘉義分署柯怡伶分署長(圖右)牽線下規劃蘭花展，共同提升司法與行政機關擴散為民服務效益。（圖／執行署嘉義分署提供）

嘉義分署打造銷售平台，在LINE社群設立「嘉執柑仔店」協助經濟困難、擁有農特產品的義務人行銷商品。民雄鄉知名「蘭田一路」蘭花商，見到分署協助小農及小商銷售農特產的成功案例，主動聯繫嘉義分署，提出在機關展示與銷售蘭花的構想，嘉義分署於3月在分署設置蘭花展覽後，獲得普遍好評，進而籌劃推廣至鄰近政府機關，4月份協調花商、南區國稅局嘉義市分局及民雄稽徵所於機關內設攤展售，透過蘭花展覽，讓洽公民眾在稅務洽公中，感受到花卉帶來的舒心與美感。

執行署嘉義分署之後持續聯繫嘉義地方檢察署自4月30日起於地檢署一樓大廰展售。嘉義地檢署蔡宗熙檢察長表示，此次展覽經嘉義分署柯怡伶分署長牽線規劃，希望透過蘭花展覽為嚴肅的司法機關帶來美的氛圍，讓到地檢署開庭或洽公的民眾，感受到花卉帶來的舒心與美感。現場並提供「嘉執柑仔店」QRcode，民眾可掃碼加入平台，選購優質農特產品，幫助小農與小商早日清償債務，重啟新生活。

嘉義分署蘭花展場將持續進行，而嘉義地檢署蘭花快閃展出至5月22日，有興趣的市民不妨把握機會，前往嘉義分署、嘉義地檢署一睹花團錦簇的美景，若有喜歡的盆栽，還能現場選購，同時順手掃碼支持「嘉執柑仔店」，為小農小商加油！