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家人每天「從公司裝3罐水回家」她喊不妥！兩派戰翻：上班的動力

▲▼飲水機,裝水。（示意圖／記者曾筠淇攝）

▲原PO家人每天都會帶3、4罐水回家。（示意圖／記者曾筠淇攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

多數公司都會裝設飲水機，方便員工上班時間裝水喝，不過近日就有網友發文表示，她發現家人都會從公司裝水回家，且已經累積10幾罐寶特瓶、保溫杯，對於裝水回家的行為，大家覺得怎麼樣？貼文曝光後，引起網友討論。

這名網友在Dcard上，以「大家怎麼看從公司帶水回來這個行為」為標題發文，提到她最近在家中，發現10多罐寶特瓶和保溫杯，而這些水都是家人從公司裝回來的。她認為裝水回家不是什麼大事，她回家前也會將水壺裝滿，但家人每天帶3、4罐回家，她就覺得有點太多了。

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原PO覺得家人的行為，就像是既然公司有免費的水，那就不想要花錢買。她也坦言，她覺得這樣的行為貌似不太妥當，但不知道大家是怎麼想的？是她的標準太高了嗎？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「這可是上班的動力」、「公司會因為很多人不裝水幫你加薪嗎？租屋族也很多沒飲水機濾水器的」、「老闆說要把同事當家人，把公司當作家，那我從家裡拿水回家，怎麼了嗎」、「水我是覺得根本沒差，成本才多少」、「不要讓我上班沒水喝，下班等你一個裝水才能關門，想帶幾罐就帶幾罐」。

▲▼飲水機,裝水。（示意圖／記者曾筠淇攝）

但也有網友認為，「一堆說沒差的人，覺得奇葩，我倒覺得從這種小事就可以多判斷這是一個怎麼樣的人」、「下班自己水杯裝滿離開很正常，還要各種容器裝就是貪小便宜了」、「你就反過來想，你是公司老闆看到員工每天這樣裝你開心嗎？而且通常會這樣幹的人都是喜歡占別人便宜，所以立場反過來占他便宜，他肯定會不爽」。

過去曾有一名蔡姓女子在補習班工作，工作期間因為「薪資退休金提撥問題」與楊男發生糾紛，雙方最後撕破臉對簿公堂。楊男除資遣蔡女外，還指控對方到職後，每天會從補習班裝水回家喝，1年下來至少帶走價值2.5萬元的水，分別提告竊盜罪及民事求償。不過，高雄簡易庭法官認為，楊男明知蔡女會裝水回家喝，但1年來都不曾制止，判決楊男敗訴。

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