罷免15綠委二階段恐團滅！　鍾小平爆「連國民黨里長都擁護吳沛憶」

▲民進黨立委吳沛憶（中間）。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

相較民團罷免藍委已有30件二階連署送案，國民黨發動罷免綠委卻因大量抄寫名冊，正陷入偽造文書司法戰，而藍營正重振旗鼓繼續罷免綠委，其中最指標就是北市罷免吳沛憶、吳思瑤案。然而，對於吳沛憶罷免案是否能過第二階段，國民黨議員鍾小平16日就在政論節目《新聞面對面》中坦言不容易。鍾更爆料，現在有一個很大的問題是，有國民黨的黨籍里長居然跳出來全力擁護吳沛憶、說吳沛憶做得很好，里長現在叫不動。

北市「雙吳」罷團目前持續二階收件中，不過罷免綠委吳沛憶團體連署進度嚴重落後。罷吳領銜人李孝亮日前坦言，罷吳第二階段連署書門檻為23392份，但目前僅連署到6千多份，希望國民黨中央可以一起幫忙連署。

至於吳沛憶這一席能否通過第二階段？中正萬華區當地議員鍾小平在政論節目《新聞面對面》中面有難色坦言不容易。

鍾小平指出，現在有一個很大的問題是，「我們有國民黨的黨籍里長居然跳出來全力擁護吳沛憶！這有沒有黨紀啊？」鍾透露，有的地方甚至說吳沛憶做的很好啊！此時此刻怎麼還說這種話呢？這樣以後還要不要提名這個里長？「現在里長叫不動，居然還犯了黨規來阻擾罷免」。

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一旁的資深媒體人陳東豪則說，那代表人家真的做得不錯啊，「人家做到連你們黨籍里長都肯定」。鍾小平則不滿反駁，當然不是做得不錯！這是門外漢在看這個問題，要傾聽在地人講，因為他們服務案件只能找吳沛憶，吳沛憶做的哪裡好？「她做的根本做的沒有感覺嘛！不要說很壞，也沒有好，她有什麼曝光度？她有什麼偉大的論述？」