醫院地下停車場「清潔婦遭撞死」相驗　肇事駕駛不發一語

▲中部某醫學中心發生女清潔工在地下停車場遭撞亡。（圖／民眾提供）



記者白珈陽／台中報導

中部某醫學中心今天（13日）清晨發生嚴重事故，一輛載送醫院床單的外包廠商貨車，於醫院地下停車場倒車時，不慎撞上剛要下班的61歲賴姓女清潔工，賴女當場失去生命跡象，送醫搶救不治。檢察官下午會同法醫相驗，初步研判賴女疑似遭到貨車輾過，導致傷重死亡，詳細死因仍須進一步調查。

警方調查，54歲陳姓司機為醫院的外包廠商貨車司機，負責運送醫院床單、棉被等布料，今天清晨6時許在醫院未對外開放的地下2樓停車場，疑似倒車時不慎撞上準備下班的賴姓女清潔工，經救護人員到場，將賴女緊急送往急診搶救，仍不幸宣告不治。經酒測陳男無酒駕情形。

檢察官在下午3時許會同法醫相驗，但未見到雙方家屬到場，檢察官相驗結束後，媒體詢問「賴女是否有遭到重壓輾過的情況？」檢察官點點頭，默認有此情形，隨後未再多做表示。

▲媒體詢問「賴女是否有遭到重壓輾過的情況？」檢察官點點頭，默認有此情形。（圖／民眾提供）



至於肇事的陳男，也到場由檢察官進行複訊，在相驗結束後，媒體也問「是否未注意車後有人導致肇事？」陳男不發一語，直接坐上警車離去。全案朝過失致死罪嫌偵辦。

▲媒體詢問肇事的陳男是否未注意車輛後方有人，陳不發一語。（圖／民眾提供）