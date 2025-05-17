台灣「最好吃的泡麵」是哪一款？　網推爆：沒有之一

▲市面上有很多款泡麵可以選擇。圖與本文無關。（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

如果碰到颱風天，或者單純懶得下廚、不想出門買，泡麵就是許多人的好夥伴。近日有網友發文表示，他發現賣場內有很多進口的泡麵，不知道在這麼多品牌當中，大家心目中的第一名是哪個呢？貼文曝光後，引起網友討論。

有網友在PTT的WomenTalk板上，以「你心目中最神的台灣泡麵」為標題發文，提到他去逛賣場時，發現泡麵區有很多進口的泡麵。不過對他來說，第一名的泡麵還是維力炸醬麵，而且他喜歡煮湯，再加上蛋和青菜，真的很好吃！與此同時，他也好奇大家心中的第一名是哪款泡麵？

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貼文曝光後，被最多人推薦的就是來一客，「來一客跟滿漢大餐」、「來一客，沒有之一」、「絕對是來一客鮮蝦」、「來一客鮮蝦」、「來一客鮮蝦魚板」、「來一客的海鮮麵，吃起來很悠閒」、「來一客、阿Q都不錯」、「來一客海鮮」、「來一客鮮蝦魚板」。

其他網友也紛紛回應，「花雕雞、拉麵道、滿漢大餐」、「最愛花雕雞麵」、「台酒花雕雞、麻油雞」、「統一肉燥麵」、「最簡單的肉燥統一麵其實就行」、「統一肉骨茶麵」、「味王原汁牛肉麵，一定要用煮的+料」、「素飄香麻辣燙」、「隨緣椎茸，超好吃」、「只要是泡麵都好吃」。話題引發討論。