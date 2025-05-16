快訊／台中豐原水圳男子落水　大批警消搜索1小時仍未發現

▲台中市豐原區一處水圳今日中午傳出男子落水失聯。（圖／民眾提供）
記者許權毅／台中報導
台中市豐原區一處葫蘆墩圳西汴幹線貫穿鬧區，今（16）日中午13時左右，傳出一名男子失聯，家屬報案後，警方調閱監視器尋找蹤影，懷疑男子可能掉落一處水圳，立即轉報消防局協尋中。
初步了解，該位置在豐原區源豐路跟榮春街附近，該水圳也做灌溉溝渠之用，水深雖不深，但仍有一定水量。台中市消防局接獲110轉報後，派遣第一大隊與轄區3分隊前往搶救，現下切水圳沿路尋找，目前已經沿失聯點搜索約1小時多，尚未發現可能身影。
▲台中市豐原區一處水圳今日中午傳出男子落水失聯。（圖／民眾提供）
記者許權毅／台中報導
台中市豐原區一處葫蘆墩圳西汴幹線貫穿鬧區，今（16）日中午13時左右，傳出一名男子失聯，家屬報案後，警方調閱監視器尋找蹤影，懷疑男子可能掉落一處水圳，立即轉報消防局協尋中。
初步了解，該位置在豐原區源豐路跟榮春街附近，該水圳也做灌溉溝渠之用，水深雖不深，但仍有一定水量。台中市消防局接獲110轉報後，派遣第一大隊與轄區3分隊前往搶救，現下切水圳沿路尋找，目前已經沿失聯點搜索約1小時多，尚未發現可能身影。
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]※
讀者迴響