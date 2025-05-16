快訊／台中豐原水圳男子落水　大批警消搜索1小時仍未發現

以美味多汁的小籠包聞名的連鎖餐飲「鼎泰豐」廣受全球老饕喜愛，但在台中僅有一間門店，位在台中大遠百地下一樓。近日Threads瘋傳，台中鼎泰豐二店將落腳水湳重劃區，確切地點可能在台中流行音樂中心，讓網友們備受期待。對此，鼎泰豐台北總部以及台中市新聞局也回應了。