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26年前槍殺北聯幫主！威震集團董事長遭撤銷假釋　將重回監獄服刑

▲▼ 吳明達 。（圖／記者黃彥傑攝）

▲威震聯盟董事長吳明達因殺人案被判無期徒刑，獲准假釋後又涉嫌多起暴力案件。（資料照／記者黃彥傑攝）

記者劉昌松／台北報導

威震聯盟董事長吳明達1999年時，犯下北聯幫主唐重生槍擊命案，被法院判處無期徒刑確定入獄服刑，但他2017年獲准假釋後，籌組威震聯盟犯下多起暴力犯罪，去年又因企圖買兇槍殺青山宮主委黃清源，被判刑1年8月後，檢察官聲請撤銷先前殺人罪的假釋獲准，新北地檢署15日指揮刑事局拘提吳明達到案，預訂明天（16日）將他移送台北地檢署發監，重新入獄服刑。

吳明達出身台北市大同區角頭，早年就與人稱「重重」的北聯幫主唐重生有宿怨，1999年5月間，2人在中山區農安街狹路相逢，吳明達開槍擊斃唐重生，2001年6月間，吳明達因殺人罪被判刑入獄，2017年2月獲准假釋，法院裁定假釋期間付保護管束，管束期間到2032年為止。

但吳明達出獄後成立「威震聯盟」，對外送米布施建立公益團體形象，檢警獲報，威震聯盟在全台下轄7大堂口分會，總會據點設在台北市「天龍三溫暖」，由吳明達指揮小弟，犯下多起暴力討債、槍擊、恐嚇等案件，藉此壯大聲勢、發展地盤以牟取暴利。

2022年間，吳明達不滿萬華青山宮主委黃清源介入調解1起債務糾紛，涉嫌以500萬元找槍手伏擊黃清源，第1組槍手因價錢問題沒接受委託，第2組槍手收了訂金後，又不敢下手，反而投靠黃清源、尋求保護，檢察官依預備殺人罪將吳明達起訴，台北地院2023年間將吳明達判刑1年8個月。

在此同時，其他檢警單位陸續接獲不少威震集團相關的暴力犯罪案件，檢察官於是聲請撤銷吳明達的殺人案假釋，剛好新北地檢署指揮刑事局偵辦吳明達所涉組織犯罪等案件，在15日兵分4路搜索，並將吳明達拘提到案，若吳明達未因組織犯罪案件遭聲押，也將被移送北檢發監，繼續執行先前殺人案的無期徒刑。

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