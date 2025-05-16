從火線到賽線！北市消防明登世壯運戰場　用汗水捍衛城市榮耀

▲2025世界壯年運動會倒數台北市消防局猛男猛女全力備戰拚榮耀。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

2025年世界壯年運動會將於明（17）日正式開幕，台北市政府消防局精選7名優秀消防員組成代表隊，參與舉重、輕艇、足球、室內拔河、慢速壘球及法式滾球等賽事。他們平時身處火場最前線，這次則轉戰體育場，用汗水與毅力在國際舞台上為城市爭光。

平時，他們是不畏火場的鋼鐵隊伍，如今轉戰賽場，挑戰的是體能極限，更是團隊默契與意志力。從水面上槳影齊飛的節奏、拔河時震耳欲聾的吶喊，到球場奔馳的活力身影、舉重場上咬牙奮戰的瞬間，每一滴汗水，都是對使命的延續與堅持。

訓練期間，隊員們展現堅強體能與高昂士氣，無論是槳影齊飛的水上訓練、爆發力十足的舉重練習，還是團隊默契考驗的拔河比拚，都展現出消防人員在賽場上的鋼鐵意志。

▲訓練期間，隊員們展現堅強體能與高昂士氣。（圖／記者黃宥寧翻攝）

台北市消防局表示，參與世界壯年運動會，不僅展現消防同仁平時紮實的體能訓練與紀律精神，也希望藉由參賽經驗鼓舞更多市民關注運動與健康，發揮團隊合作的價值。

「舉重舉起的不只是重量，更是千百次堅持後的信念；滾球推動的不只是距離，更是一顆永不放棄的心。」消防局強調，無論在災害現場還是賽場之上，消防人員始終秉持同樣信念，全力以赴，不負使命。

隨著世壯運倒數計時，這群肩負城市安全的英雄，即將再度披掛上陣，讓世界看見台北的韌性與熱情。他們用行動證明：壯年不老、熱血不滅，台北消防，永不退場。