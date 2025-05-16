技職教育深耕有成　國立北港農工升學成果再創佳績

▲北港農工114學年度科技校院繁星計畫推薦甄選入學再創佳績。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

114學年度科技校院繁星計畫推薦甄選入學榜單公布，北港農工共有10位同學錄取，包括台科大、勤益科大、中華醫事科大及南台科大各1人，高雄科大2人，虎科大4人再加上先前已有農機科同學，分別以技優保送及特殊選才錄取中興大學及屏科大，農經科同學則是以獨立招生錄取嘉義大學農場管理公費生。

北港農工表示，透過科技繁星錄取國立台灣科技大學的化工科王泓仁同學，飛沙國中畢業，北港農工化工科是他的第一志願且如願就讀，並獲頒就近入學獎學金。在學期間努力不懈、成績優異，三年有成順利上榜。王同學非常感謝學校的栽培與師長的教導，獲悉此消息，家人都十分開心，他也非常期待即將展開的大學生活。

錄取國立虎尾科技大學的農經科郭亮言和黃文桂同學，分別畢業自土庫國中及元長國中。兩人甫獲全國技藝競賽金手獎的殊榮，現又在繁星推薦裡金榜題名，文武雙全，著實不易。兩人皆感謝學校以及科裡老師一路以來的陪伴與教導，表示在校期間，無論是課業學習還是技能訓練，師長們始終耐心指導、無私奉獻，讓他們得以厚植專業實力，逐步朝目標邁進。

北港農工實習處葉金桂主任表示，學校不僅重視學生學科基礎的扎實累積，在技藝精進方面更是深耕有成，先前公布的技優保送與特殊選才成果亦表現不凡。於全國技藝競賽中榮獲金手獎的3位農機科同學，皆順利取得理想的升學機會。

其中，李俋乘同學以技優保送方式錄取國立中興大學；吳長恩同學錄取國立屏東科技大學；陳茗畯同學則透過特殊選才，同樣錄取國立屏東科技大學。此外，農經科亦有5位學生透過獨立招生，錄取國立嘉義大學農場管理公費生，展現本校在多元升學管道上的優秀成果，讓學生得以適才適性，盡情揮灑個人色彩。

北港農工代理校長楊豐佳表示，這些升學出色的表現，不僅來自學生的勤奮努力，也充分彰顯學校長年推動技職教育的豐碩成效。楊豐佳校長特別感謝楊長鉿校長的領導與付出，為學校建立穩固根基，以及任課教師三年來的諄諄教誨與細心引導，同時感謝家長們的全力支持，讓學生得以如願以償，實現升學夢想。

楊豐佳也特別勉勵今年即將畢業的國中生，在選擇高中職學校時，應依自身興趣、性向與人格特質，選擇最適合的科別，因為這將成為未來發展的關鍵契機。當學生找到真正適合自己的學習環境，就能在未來的學習與職涯道路上發光發熱，朝著人生的夢想穩健前行。