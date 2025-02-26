黃仁勳曾瀕破產、戴資穎也輸過球　心理師送高三生3招

▲學測成績於昨天公布。（圖／記者許敏溶攝）

記者高堂堯／南投報導

大學學測成績已於25日公布，放榜結果可謂幾家歡樂幾家愁，高三學生除成績可能不如預期，接下來還要面臨就讀校、系的選擇、備審資料與自傳統整等問題，對未來充滿著焦慮與擔心；衛福部南投醫院心理師則提供三種做法，希望減輕高三生的升學煩惱。

南投醫院心理師張瑋哲表示，高三生面對準備考試的過程其實相當辛苦，部分學生擁有堅定志向，但大多數人皆感茫然，因此提出「相信自己」、「欣賞自己」以及「長遠目光」等三原則，幫助學生以及家長能順利通過升學關卡：

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一、「相信自己」、選擇安心，許多學生即便上過科系探索課程，由於個人興趣、科系畢業後未來薪資、發展性等考量，仍會對科系選填充滿不確定性；但歸納各行各業成功人士，經常發現具備韌性、積極等正向特質，故選擇科系的重點在於「相信自己」具有成功的特質，只要夠努力，未來都可有傑出的表現。

二、「欣賞自己」就是備審亮點，升學經常是高壓、互相比較的過程，評價自己的觀點趨向窄化；備審與自傳的重點應在於發掘個人優勢「欣賞自己」，除常見的獎狀與證書，可用日常生活去呈現自己，例如參與社團活動或志工體驗的經驗，都可與未來科系做結合，資料就更為實在。

三、「長遠目光」就不會陷入失敗，學測分數失常可能影響學生的自信心，甚至一蹶不振，但失敗其實很常見，如輝達執行長黃仁勳的公司曾瀕臨快破產的風險、世界羽球球后戴資穎也曾輸掉比賽；重點在人生看長不看短，接受一時的起落、思考因應失敗的方式，好好做自己並喜歡上這樣盡力的自己。

南投醫院提醒，夜間時段開設有心理諮商門診，而衛福部亦推動15至45歲青壯世代心理健康支持方案，每人有3次免費諮商配額，讓青少年在下課後，可在沒有負擔的情況下，針對升學煩惱和壓力接受心理師的諮商，協助其調適度過升學關卡。