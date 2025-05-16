快訊／吳明達限制住居！「假釋撤銷」拘提送北檢　將回牢服殘刑

記者陸運陞、莊智勝／新北報導

威震集團前董事長吳明達，在1999年犯下北聯幫幫主唐重生槍擊命案，被判處無期徒刑入監服刑，但是在2017年假釋，又涉嫌組成「威震集團」犯下多起暴力犯罪，還企圖買兇槍殺青山宮主委黃清源，新北地檢署在昨(15)日指揮刑事局在淡水住處逮人，並移送往新北地檢署。稍早新北檢裁定限制住居，但因吳明達假釋已被撤銷，一走出新北檢後，立即又遭特勤持拘票送往北檢，後續交由執行科發監執行。

▲吳明達走出新北檢後又遭拘提送往北檢。（圖／記者陸運陞攝）



據了解，吳明達犯下北聯幫幫主唐重生槍擊命案，遭判處無期徒刑，假釋出獄後又涉及多起暴力犯罪、恐嚇案，且企圖買兇殺害青山宮主委黃清源，遭判1年8月，因此遭北檢撤銷假釋。

昨(15日)上午7時許，新北檢指揮刑事局兵分多路展開收網，同時前往天龍三溫暖、天水路公司、淡水住處搜索。當特勤人員攻堅、破門而入時，吳明達還在睡夢中，見到大批警力時顯得相當淡定，全程配合，不多說話。

今午吳明達遭移送新北地檢署複訊，約1小時後檢方裁定限制住居。吳明達一走出新北檢，隨即又被待命的特勤持北檢拘票拘提，並送往北檢，後續交由執行科發監執行，回牢服完25年殘刑。吳明達走出新北檢時，還交代友人幫忙找律師到北檢。

▼吳明達押抵北檢。（圖／記者劉昌松攝）