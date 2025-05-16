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吳明達雙手上銬淡定面對25年殘刑　3武裝特勤押赴新北檢畫面曝

記者陸運陞、潘鳳威／新北報導

威震集團前董事長吳明達，在1999年犯下北聯幫幫主唐重生槍擊命案，被判處無期徒刑入監服刑，但是在2017年假釋，又涉嫌組成「威震集團」犯下多起暴力犯罪，還企圖買兇槍殺青山宮主委黃清源，新北地檢署在昨(15)日指揮刑事局在淡水住處逮人，刑事局動員30名特勤人員攻堅，當場逮捕正在熟睡的吳明達。今(16)日中午，吳明達在三名全副武裝的特勤人員戒護下抵達新北地檢署，面對記者提問，全程不發一語。

▲▼ 吳明達今(16)日中午12時被移送至新北地檢署 。（圖／記者陸運陞攝）

▲ 吳明達今(16)日中午12時被移送至新北地檢署 。（圖／記者陸運陞攝）

▲▼ 吳明達今(16)日中午12時被移送至新北地檢署 。（圖／記者陸運陞攝）

吳明達因犯下北聯幫幫主唐重生槍擊命案，遭判處無期徒刑，假釋出獄後又涉及多起暴力犯罪、恐嚇案，且企圖買兇殺害青山宮主委黃清源，遭判1年8月，因此遭新北檢撤銷假釋，將再度入監。

對此，吳明達也自知近期將會被撤銷假釋，道上消息傳出，吳四處打聽偷渡管道，但由於吳的案子太大，沒人敢送。檢警也擔心吳明達趁隙潛逃出境，未免夜長夢多，昨(15)日上午7時許兵分多路展開收網，同時前往天龍三溫暖、天水路公司、淡水住處搜索。

吳明達睡夢中遭到30名維安特勤警力荷槍實彈包圍，態度顯得相當冷靜，似乎早有預料，全程配合將雙手後揹在後腦上，配合警方調查，全程不多說話，後續遭上銬帶回。

稍早，今日中午近12時，吳明達被押解至新北地檢署，只見他雙手被上銬拿著一瓶礦泉水下車。面對記者詢問「是否要為買凶殺人、犯罪洗錢來幫自己辯解」、「是否擔心此次回去(關)要面臨無期徒刑」、「會擔心沒有申請假釋的機會嗎」等問題，吳明達全程面無表情、不發一語，被三名全副武裝特勤人員快步帶進地檢署。

▲▼ 吳明達今(16)日中午12時被移送至新北地檢署 。（圖／記者陸運陞攝）

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吳明達威震集團逮捕暴力犯罪新北地檢署

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