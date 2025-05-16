半夜翻牆狂偷「嚇醒屋主」遮車牌又變裝　慣竊終落網慘被收押

記者高堂堯／南投報導

曾姓男子涉嫌於本月初在中興新村犯下數住宅、機車置物箱竊盜案，甚至曾在深夜做案時驚醒屋主、狼狽跳窗逃走，又時常於偷取機車或遮掩車牌、變裝，企圖躲避追緝，不過日前仍遭警方鎖定身分和行蹤，將曾男查緝到案，偵訊後移送法辦。

▲曾姓男子闖入民宅犯下竊盜案後翻牆逃離現場。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

中興警分局指出，5月初接獲民眾報案，得知於南投市向上路、向陽路及祖祠東路一帶，發生數起住宅竊盜及車內財物遭竊案件，損失錢包、現金、金飾、洋酒等財物，分局研判為慣竊所為，立即組成專案小組偵辦，經調查發現竊嫌皆趁凌晨民眾熟睡之際，攀爬圍牆、再從被害人住處廁所氣窗侵入行竊，或鎖定未上鎖車輛，搜刮車內財物，其中1起犯案過程中還驚醒熟睡中的屋主，竊嫌因此倉皇從窗戶摔落地面，隨後逃離現場。

▲曾姓男子遮掩機車車牌企圖躲避追緝。

經專案小組擴大調閱監視器逐一過濾分析，另發現竊嫌都是竊取他人機車，或在騎乘機車遮掩車牌前往犯案，並於逃逸路途中多次變裝；所幸員警仍鷹眼鎖定1名曾姓男子涉案，經向南投地檢署及法院聲請搜索票獲准，於5月9日派遣幹員將其查緝到案，並查扣相關遭竊之贓證物，訊後依《刑法》加重竊盜罪嫌，將曾男移送地檢署偵辦，並獲法院裁准羈押禁見。

▲▼曾姓男子犯下多起住宅、機車置物箱等竊盜案件，最後仍遭警方逮捕。

中興分局呼籲，民眾於出門前務必將門窗上鎖，並汰換老舊之門鎖，避免將貴重物品放置於車內，以免淪為竊嫌覬覦目標；分局亦有提供免費「治安風水師」之檢測，以提升民眾住家之防竊能力。