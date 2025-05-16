　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

苗栗罷團控「以賭養毒」遭提告　 邱鎮軍怒喊：政治不能沒底線

▲罷團推動罷免苗栗立委邱鎮軍失利，15日得知連署站被邱提告，質疑秋後算帳；邱認不實指控、不會姑息。（圖／記者楊永盛攝）

▲罷團推動罷免苗栗立委邱鎮軍失利，15日得知連署站被邱提告，質疑秋後算帳；邱認不實指控、不會姑息。圖為立委邱鎮軍。（圖／記者楊永盛攝）

記者楊永盛／苗栗報導

「苗栗國罷免立委連線」等公民團體推動罷免苗栗藍營立委陳超明、邱鎮軍，12日截止日宣告功敗垂成，15日傳出邱鎮軍對連署站、網友提告妨害名譽，引發罷團質疑是「邱後算帳」。邱透過臉書發文強調， 有人打著「罷免」的名義，肆意散播不實資訊、誣衊中傷、踐踏人格，然後還自稱是在行使民主權利，他絕不會姑息、提告到底。

罷團領銜人陳翊綾等人，12日下午帶著連署書，前往苗栗縣選舉委員會前召開成果發表會，宣佈對陳超明、邱鎮軍的罷免連署書未達法定門檻，罷團決定不送件；陳翊綾強調會繼續帶著這樣的精神，相關行動不會停止，會帶著這樣的民意繼續走下去，也會去外地支援3階罷免。

▲立委邱鎮軍公佈早在5月7日控告罷團涉妨害名譽，並非是秋後算賬。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲立委邱鎮軍公佈早在5月7日控告罷團涉妨害名譽，並非是秋後算賬。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲罷團推動罷免苗栗立委邱鎮軍失利，15日得知連署站被邱提告，質疑秋後算帳；邱認不實指控、不會姑息。（圖／記者楊永盛攝）

▲罷團推動罷免苗栗立委邱鎮軍失利，12日由領銜人陳翊綾（左2）召記者會說明。（圖／記者楊永盛攝、資料相片）

罷免行動告一段落後，罹癌的陳翊綾住院治療，昨她透過臉書發文揭露連署站負責人遭邱鎮軍提告妨害名譽，她不解一個好好設立的連署站，怎麼會變成被告的對象？我們不是做壞事，只是在行使公民權利，為地方發聲，這樣也要被騷擾嗎？主張這場罷免行動是公民的正當權利，相信民主社會不應以司法手段，干擾人民自由表達政治意志的空間。

苗栗縣議員曾玟學說，文宣內容是邱立委在立院的表現，以及去年他跟邱對選立委時所揭露的各項事蹟，即便邱鎮軍早已提告過，且已敗訴、法院也已認證相關內容，明知此次極可能無法成立，但依然選擇對公民提告，其目的無非是為了讓人心生畏懼、不敢表態，這正是他一貫的打壓手法。

針對罷團的質疑，邱鎮軍在臉書證實提告，警方也指出早在12日之前，邱目前已對通霄連署站和1名網友，分別公開指控邱「以賭養毒」、「暴力打人立委」和「統促黨代理人」，邱認為與事實不符，控告相關人涉嫌妨害名譽，警方依法偵辦中，為避免過多聯想，12日後才登門了解和調查。

▲罷團推動罷免苗栗立委邱鎮軍失利，15日得知連署站被邱提告，質疑秋後算帳；邱認不實指控、不會姑息。（圖／記者楊永盛攝）

▲立委邱鎮軍認為罷團連署站外的廣告標語，是不實指控、不會姑息，堅持提告。（圖／記者楊永盛翻攝）

邱鎮軍說，從民進黨發動大罷免以後，一直選擇冷靜應對、不升高衝突，以為保持沉默、息事寧人，可以讓社會少一點撕裂、少一點傷害，但事實證明他的沉默，換來的是更肆無忌憚的抹黑、更多毫無底線的造謠、攻擊！前一陣子提醒多次只要造謠、中傷，絕不姑息，會依法提告！

邱鎮軍說，息事寧人，換不來和平，只會讓造謠者更加猖狂，如果我們什麼都不做，這種無成本的惡意，只會讓下一個人傷得更深、更孤單，合法罷免，絕對不是合法造謠！更不是傷害名譽的藉口！他尊重罷免，因為那是民主制度的一部分，但他不能，也不會接受，有人打著「罷免」的名義，肆意散播不實資訊、誣衊中傷、踐踏人格，然後還自稱是在行使民主權利！提告是為了讓造謠者知道，製造社會紛亂是要負責的！我不會主動惹事，但是我也不怕事！

邱鎮軍針對曾玟學說他的提告是秋後算帳！邱鎮軍回應指出，報案時間是5月7日，但罷免2階未過公布的時間是5月12日的傍晚，所以這不是秋後算帳，是針對罷免團體用造謠方式煽動罷免，此風不可長，所以早在5月7日罷免結果公布前就報警，今天並公布報案三聯單作為證明。邱說，如果你們認為你們說的每一句話都經得起檢視，何以為懼？無非就是知道一切操作已經踰越法律邊界而感到慌張罷了！強調政治可以有不同立場，但不能沒有底線！

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
532 2 7438 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／大谷翔平連2天開轟　追上台美混血卡洛爾並列國聯第二
快訊／金塊力退雷霆　逼出搶七大戰！
快訊／一銀大稻埕分行也遭搜索！
10人有4人中鏢！新冠「特別3症狀曝光」　醫：又急又猛
台中「網咖殺嬰」　生母首度曝光
快訊／一銀分行遭搜索　帶回「4女1男行員」
世壯運明開幕！黃仁勳擔任聖火手　賴清德改派蕭美琴出席
台新「超級女營業員」倉庫輕生亡！　公司招待日本旅遊未去
獨／台男飛機上大鬧！毆打鄰座女　旅客嚇到發抖

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

苗栗罷團控「以賭養毒」遭提告　 邱鎮軍怒喊：政治不能沒底線

開告罷團遭批「邱後算帳」　邱鎮軍：你可以霸凌我們不能反制？

世壯運明開幕！黃仁勳擔任聖火手　總統賴清德改派蕭美琴出席

川普「統一說」中國也困惑？　游盈隆：台灣應該思考被孤立的問題

高雄宮廟要裝甲564旅出「法會公差」引官兵反彈　陸軍：已委婉拒絕

傳輝達總部將落腳北市科？　蔣萬安：我們不急著收網

綠擋反廢死反戒嚴公投　國民黨盼過「還稅於民、國軍加薪」2法案

罷免一階多達193筆死亡連署　陳瑩赴士林地檢按鈴提告

基隆、花蓮市府盜用民眾個資助罷免　綠：國民黨從上到下造假是日常

台灣民意民調／近六成民眾挺休假「4+1」　游盈隆：在野黨漂亮一擊

【好心疼！】法水族館已關閉4個月　留虎鯨、海豚自生自滅

【3900萬RM粉鑽錶】詐團奢侈品拍賣！潮男得標：我要自己戴 #RM錶 #潮男 #詐團 #3900萬

【泰格與雪兒】老闆別鬧了

【獅迷突襲！】 #李珠珢 可愛獅吼+簽名球拉攏粉絲XD

【Baby Shark的魔力】2歲娃賴床叫不醒！聽這首秒爬起跟著跳XD

【有正妹！】花蓮雞排店驚見美女店員！大長腿+氣質笑容我沒了

【給我去屏東】中信吉祥物炫耀李珠珢應援毛巾還跳32撞！

【孩子走了…】基隆5歲童遭父悶殺　母癱軟坐輪椅現身相驗 #基隆 #男童 #命案

【嬰兒有豁免權？】貓主子有差別待遇！寶寶得到許可任他摸

賈靜雯約會修杰楷「現在就想分手」　大熱天騎機車..崩潰：好想殺你！

苗栗罷團控「以賭養毒」遭提告　 邱鎮軍怒喊：政治不能沒底線

開告罷團遭批「邱後算帳」　邱鎮軍：你可以霸凌我們不能反制？

世壯運明開幕！黃仁勳擔任聖火手　總統賴清德改派蕭美琴出席

川普「統一說」中國也困惑？　游盈隆：台灣應該思考被孤立的問題

高雄宮廟要裝甲564旅出「法會公差」引官兵反彈　陸軍：已委婉拒絕

傳輝達總部將落腳北市科？　蔣萬安：我們不急著收網

綠擋反廢死反戒嚴公投　國民黨盼過「還稅於民、國軍加薪」2法案

罷免一階多達193筆死亡連署　陳瑩赴士林地檢按鈴提告

基隆、花蓮市府盜用民眾個資助罷免　綠：國民黨從上到下造假是日常

台灣民意民調／近六成民眾挺休假「4+1」　游盈隆：在野黨漂亮一擊

星宇航空航機拖車碰撞長榮航勤車輛　桃機：將依違規裁處

快訊／大谷翔平連兩天開轟　追上台美混血卡洛爾並列國聯第二

飆股群名師、美女助理帶你飛　航運老闆面交23次...被騙5千萬

不跪舔川普！哈佛大學校長「自願減薪25%」　控告白宮刪預算

不滿女友前任勾勾纏！台中男狂追2km　狂砸玻璃超慘畫面曝

快訊／金塊力退雷霆逼出搶七大戰！　2年級奇兵下半場砍15分

2025上半年最後轉運日來了！天赦日×端午節「懶人開運法」一次學會

假釋期買兇槍殺！威震集團吳明達回監獄服刑　雙手上銬現身畫面曝

快訊／一銀宜蘭分行才帶走5名行員！　大稻埕分行同步遭搜索

快加油！下周汽油每公升估調漲0.4元、柴油漲0.7元

賈靜雯約會修杰楷「現在就想分手」　大熱天騎機車..崩潰：好想殺你！

政治熱門新聞

北市公布33名酒駕累犯名單　「陳紹琳」7次最多、這4人照片張貼鄰里

想在世壯運「宣揚武統」　2陸選手被拒入境

台灣民意民調／近六成民眾挺休假「4+1」　游盈隆：在野黨漂亮一擊

世壯運狀況多　許淑華批蔣萬安害台灣丟臉

昨嘆「聯絡不到朱立倫」　李孝亮今鞠躬道歉：本人不當發言

科技聖火點亮大巨蛋！　黃仁勳出任世壯運「科技聖火代表」

罷綠委領銜人不認偽造連署　王定宇曝起訴書打臉：公開說謊串供？

赴英國國會演說　蔡英文：台灣的存在嚇阻中國擴張野心

世壯運明開幕！黃仁勳擔任聖火手　總統賴清德改派蕭美琴出席

賴清德就職將滿周年　陸委會：不排除中共在520軍演

韓國瑜稱「一龍二鳳快來開會」　陳培瑜痛批被污辱嚴重物化

2026誰來戰高雄？綠操盤手曝　民進黨支持者最挺賴瑞隆

蔡英文16日赴劍橋大學演說　與台灣旅英產學界交流

內政部最大困難是預算不足　劉世芳談個人去留：我都沒有意見

更多熱門

相關新聞

擔心藍委被罷免！選民解離症發作急就醫

擔心藍委被罷免！選民解離症發作急就醫

近來季節變換，加上全台大罷免政治紛擾氛圍影響，不少人焦慮值飆升，台中維新醫院院長許景琦就發現，近期精神科患者明顯增加2成，許景琦指出，有一名藍營支持者，因為擔心支持的立委遭到罷免，出現解離症狀，經給予高劑量抗焦慮藥物治療，並叮囑患者少看政論節目，病況已有好轉。

罷免一階多達193筆死亡連署　陳瑩赴士林地檢按鈴提告

罷免一階多達193筆死亡連署　陳瑩赴士林地檢按鈴提告

基隆、花蓮市府盜用民眾個資助罷免　綠：國民黨從上到下造假是日常

基隆、花蓮市府盜用民眾個資助罷免　綠：國民黨從上到下造假是日常

大罷免是國民黨的危機和轉機　改變「萬年在野心態」將截然不同

大罷免是國民黨的危機和轉機　改變「萬年在野心態」將截然不同

罷綠委領銜人不認偽造連署　王定宇曝起訴書打臉：公開說謊串供？

罷綠委領銜人不認偽造連署　王定宇曝起訴書打臉：公開說謊串供？

關鍵字：

大罷免苗栗邱鎮軍陳翊綾、提告、連署站

讀者迴響

熱門新聞

水族館關閉4個月　虎鯨與海豚被遺棄在腐爛池

娶20歲越南嫩妻！　韓男「蜜月後染性病」

救命錢卡關　病婦命喪銀行前

國光客運傳桃機出事故　多人受傷

台新證驚傳女營業員輕生　金管會證實

便當菜「電話線」本名曝！菜販：是超級食物

AV女優橘瑪麗宣布引退：心情一度感到低落

新冠又來了？網痛苦「二陽」發燒一周

兒醫警告：幼童出現「1症狀」要快就醫

掰腿狂舔還問：舒不舒服　按摩師慘了

公司招待日本旅遊未去！超級女營業員走絕路

詐防中心警遭騙千萬　「6度親交車手」

美女氣象主播下海拍AV　「身體軟Q」喜歡被銬住

越南移工「台鐵掉400萬」創紀錄　知情人士揭內幕

館長廣告「致敬大罷免」　網：沒要你超越

更多

最夯影音

更多

【好心疼！】法水族館已關閉4個月　留虎鯨、海豚自生自滅

【3900萬RM粉鑽錶】詐團奢侈品拍賣！潮男得標：我要自己戴 #RM錶 #潮男 #詐團 #3900萬

【泰格與雪兒】老闆別鬧了

【獅迷突襲！】 #李珠珢 可愛獅吼+簽名球拉攏粉絲XD

【Baby Shark的魔力】2歲娃賴床叫不醒！聽這首秒爬起跟著跳XD

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

完美鹽值就靠這一鍋

完美鹽值就靠這一鍋

「文里補習班」開課啦！今天來補「鹽」值！教同學一道無鹽料理—蒜香海鮮豆腐鍋

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面