苗栗罷團控「以賭養毒」遭提告　 邱鎮軍怒喊：政治不能沒底線

▲罷團推動罷免苗栗立委邱鎮軍失利，15日得知連署站被邱提告，質疑秋後算帳；邱認不實指控、不會姑息。圖為立委邱鎮軍。（圖／記者楊永盛攝）

記者楊永盛／苗栗報導

「苗栗國罷免立委連線」等公民團體推動罷免苗栗藍營立委陳超明、邱鎮軍，12日截止日宣告功敗垂成，15日傳出邱鎮軍對連署站、網友提告妨害名譽，引發罷團質疑是「邱後算帳」。邱透過臉書發文強調， 有人打著「罷免」的名義，肆意散播不實資訊、誣衊中傷、踐踏人格，然後還自稱是在行使民主權利，他絕不會姑息、提告到底。

罷團領銜人陳翊綾等人，12日下午帶著連署書，前往苗栗縣選舉委員會前召開成果發表會，宣佈對陳超明、邱鎮軍的罷免連署書未達法定門檻，罷團決定不送件；陳翊綾強調會繼續帶著這樣的精神，相關行動不會停止，會帶著這樣的民意繼續走下去，也會去外地支援3階罷免。

▲立委邱鎮軍公佈早在5月7日控告罷團涉妨害名譽，並非是秋後算賬。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲罷團推動罷免苗栗立委邱鎮軍失利，12日由領銜人陳翊綾（左2）召記者會說明。（圖／記者楊永盛攝、資料相片）

罷免行動告一段落後，罹癌的陳翊綾住院治療，昨她透過臉書發文揭露連署站負責人遭邱鎮軍提告妨害名譽，她不解一個好好設立的連署站，怎麼會變成被告的對象？我們不是做壞事，只是在行使公民權利，為地方發聲，這樣也要被騷擾嗎？主張這場罷免行動是公民的正當權利，相信民主社會不應以司法手段，干擾人民自由表達政治意志的空間。

苗栗縣議員曾玟學說，文宣內容是邱立委在立院的表現，以及去年他跟邱對選立委時所揭露的各項事蹟，即便邱鎮軍早已提告過，且已敗訴、法院也已認證相關內容，明知此次極可能無法成立，但依然選擇對公民提告，其目的無非是為了讓人心生畏懼、不敢表態，這正是他一貫的打壓手法。

針對罷團的質疑，邱鎮軍在臉書證實提告，警方也指出早在12日之前，邱目前已對通霄連署站和1名網友，分別公開指控邱「以賭養毒」、「暴力打人立委」和「統促黨代理人」，邱認為與事實不符，控告相關人涉嫌妨害名譽，警方依法偵辦中，為避免過多聯想，12日後才登門了解和調查。

▲立委邱鎮軍認為罷團連署站外的廣告標語，是不實指控、不會姑息，堅持提告。（圖／記者楊永盛翻攝）

邱鎮軍說，從民進黨發動大罷免以後，一直選擇冷靜應對、不升高衝突，以為保持沉默、息事寧人，可以讓社會少一點撕裂、少一點傷害，但事實證明他的沉默，換來的是更肆無忌憚的抹黑、更多毫無底線的造謠、攻擊！前一陣子提醒多次只要造謠、中傷，絕不姑息，會依法提告！

邱鎮軍說，息事寧人，換不來和平，只會讓造謠者更加猖狂，如果我們什麼都不做，這種無成本的惡意，只會讓下一個人傷得更深、更孤單，合法罷免，絕對不是合法造謠！更不是傷害名譽的藉口！他尊重罷免，因為那是民主制度的一部分，但他不能，也不會接受，有人打著「罷免」的名義，肆意散播不實資訊、誣衊中傷、踐踏人格，然後還自稱是在行使民主權利！提告是為了讓造謠者知道，製造社會紛亂是要負責的！我不會主動惹事，但是我也不怕事！

邱鎮軍針對曾玟學說他的提告是秋後算帳！邱鎮軍回應指出，報案時間是5月7日，但罷免2階未過公布的時間是5月12日的傍晚，所以這不是秋後算帳，是針對罷免團體用造謠方式煽動罷免，此風不可長，所以早在5月7日罷免結果公布前就報警，今天並公布報案三聯單作為證明。邱說，如果你們認為你們說的每一句話都經得起檢視，何以為懼？無非就是知道一切操作已經踰越法律邊界而感到慌張罷了！強調政治可以有不同立場，但不能沒有底線！