陸名醫「偷吃6人」案外案！　官方急下令：小四全執照撤銷

▲被開除的北京中日友好醫院名醫肖飛。（圖／翻攝微博）

記者廖翊慈／綜合報導

北京中日友好醫院胸外科副主任醫師肖飛日前被妻子實名舉報婚外情，婚內出軌6人，護理長到實習醫師都有。院方表示，舉報內容基本屬實，已解除聘用關係。該起事件還牽扯出小四董襲瑩的證照、論文、學位皆有異常。官方15日下令，撤除董襲瑩4項證照。

▲向醫院爆料舉證的肖飛妻子古瀟雅。（圖／翻攝微博）

據《新華社》報導，國家衛生健康委調查組通報關於肖某一事件調查處置某置進展。通報顯示，相關單位依據相關法令，撤銷肖某醫師執業證書；撤銷董某瑩的畢業證書、學位證書、醫師資格證書、醫師執業證書。

先前多名網友指出，董襲瑩在2019年透過選拔，進入了北京協和醫學院「4+4臨床醫學試點班」（4年非醫科學士+4年醫學博士MD，中國稱「4+4學制」）計畫，然而，董襲瑩所畢業的哥倫比亞大學巴納德學院（Barnard College）相當於中國國內三本院校，不符合協和醫學院「4+4」要求，因此引發官方迅速展開徹查。

▲小四董襲瑩被吊銷執照。（圖／翻攝自微博）

肖飛的執業資格吊銷，意味著他在短期內，無法在中國醫療體系內執業，雖理論上有五年後重新註冊的可能，但輿論壓力和行業聲譽受損，使他實際職業前景渺茫。至於董襲瑩則因學歷資格被撤銷，徹底失去醫師從業基礎。

事件處理細節顯示，中日友好醫院對肖飛作出開除黨籍、解除聘用關係的處分。除個人處罰外，醫院因管理失職被命令整改併罰款。董襲瑩在後續調查還被發現，她的學術論文存在不當署名，和重複發表問題。

目前調查尚未涉及刑事追責，但仍有網友質疑，是否有醫療事故罪等潛在法律責任。國家衛健委表示，將繼續深入調查涉事單位及人員，後續可能公佈更多追責資訊。