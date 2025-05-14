新竹醫師「襲胸母女」被判刑！改到桃園行醫　院方回應了

▲新竹醫師猥褻母女被判刑，改到桃源行醫。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

新竹一名紀姓醫師2022年看診時，趁機對一對母女做出襲胸的行為，經過法院判刑確定，沒想到這名紀姓醫師近日又被爆料，改到桃園某醫院行醫。對此，院方14日回應，醫師已請辭離開。

據了解，紀姓醫師過去在新竹某醫院任職，怎料他2022年間利用看診的機會，對一對母女患者進行猥褻，嚇得媽媽趕緊向護理師求助，並且報警處理。

紀男到案以後，對自己的犯行坦承不諱，並且與受害母女達成和解、賠償完畢。新竹地院法官考量案件情況，審理後依照對未滿14歲女子為猥褻行為罪、對受照護之人利用機會猥褻罪，判紀男7個月有期徒刑、緩刑2年，期間交付保護管束，並須些受4場法治教育課程，全案仍可上訴。

沒想到，近日紀男又被爆料，在新竹某醫院開始執業，並且是兒科醫師。網紅吳少喬對此提醒，桃園的家長們要多留意，掛號、看診時務必看清楚，也不要獨留兒童在診間與醫師做接觸性診療。

根據《聯合新聞網》報導，紀男犯案以後，被移付新竹市醫師懲戒委員會，最終審議結果為「警告」懲戒，並未被吊銷醫師牌照。而桃園某醫院4月提供紀男工作機會，不過事件被爆出以後，紀男已經請辭，離職日為14日。