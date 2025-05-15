台日網紅夫妻租屋漏水提前解約　控房東「無視」仍提告求償80萬

▲台日YT網紅佐藤、小安夫妻檔在桃園市租屋做為工作室，因提前與房東解約遭房東提告求償，今天下午在市議員黃瓊慧陪同下在市府前說明。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

在YT上有逾10萬粉絲台日YT網紅檔佐藤、小安夫妻檔，最近在網路上PO出一段影片，前年在中壢租屋作為皮革製作工作室，後因房屋嚴重漏水提前解約，在點交時房東未出面點交，房東後續卻提起訴訟，向2人求償租金及違約金累積近80萬元，因此PO出影片提醒租屋客注意；桃園市議員黃瓊慧今（15）日陪同2人召開記者會說明，並向市府消保官提出申訴。主任消保官彭新澍指出，已請消費爭議調解委員提供專業法律意見，以減少房客損失。

本身為台灣人的小安說，夫妻2人目前從事房屋修繕與皮革改造成立工作室，於2023年3月起在桃園中壢區租屋，租期為5年，當時向房東提及會幫忙房屋修繕與粉刷工作，但如有漏水問題則希望房東負責處理。後來入住後發現這棟老舊房屋出現許多問題，包括漏水、螺絲老化與地板嚴重龜裂等問題，房東以現況出租為由拒絕修繕，他們盡力修繕但仍無力改變，去年6月決定提前解約搬離，與房東約好點交，但房東承諾會到場卻黃牛，夫妻討論後將房屋鑰匙掛號寄給房東，並寄出存證信函告知。未料，僅僅半年之間，接獲房東向法院提起訴訟，並求償2人片面解約，要求根據租賃契約仍應每月支付租金及違約金事宜。

▲市議員黃瓊慧今天下午陪同台日網紅夫妻召開記者會，同時向市府消保官提出申訴。（圖／記者沈繼昌攝）

小安還說，房東聲稱未收到房屋鑰匙，提起侵占房屋、應支付租金等訴訟前後共計5件訴訟案，其中1件併案後，求償金額累計近80萬元，他們根本不知房東求償金額如何計算出來，懷疑房東承諾會出面點交卻故意不出面，意圖鑽法律漏洞提出訴訟求償，他們為求自保權益也報案提告房東詐欺，但檢方認為房東依照租賃契約走，無法構成詐欺，全案偵結不起訴。

小安強調，他們處於司法不保護、騷擾無止盡生活感到無助，事後查出房東有多起興訟案件，因此希望透過影片提醒在外租屋族在租屋前，務必清查房東是否有興訟紀錄或前科，避免成為下個被害人。

黃瓊慧今天陪同2人向市府消保官提出申訴，同時打電話給房東希望了解事件原委，但房東卻要黃瓊慧做好自己選區服務即可，其餘則不願回應；桃園市主任消保官彭新澍強調，經了解後，本案房東與房客已互提民刑事訴訟，且已在司法程序審理，無法透過消費爭議處理程序做訴訟外紛爭解決，為保障消費者權益，已委請消費爭議調解委員提供房客專業法律意見，以減少房客損失。