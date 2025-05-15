北市公布33名酒駕累犯名單　「陳紹琳」7次最多、這4人照片張貼鄰里

▲酒（毒）駕及拒測累犯3次以上設籍台北市名單。（圖／台北市交通事件裁決所提供）

記者郭運興／台北報導

台北市交通事件裁決所今（15日）第72次公告，酒（毒）駕及拒測累犯名單計有33名，其中罰鍰最高者為洪銘利，酒駕拒測累犯3次，處罰鍰54萬元，另外，陳紹琳為酒駕累犯7次，涉公共危險罪由警方移送司法機關辦理，機車駕照禁考3年。而上月公告台北市酒（毒）駕及拒測累犯3次以上設籍本市者計有4名，裁決所已印製A4彩色照片海報將提供本市各鄰里辦公處及各派出所張貼公布。

台北市交通事件裁決所今公布「第72次公告酒（毒）駕及拒測累犯名單」，其中酒駕累犯2次15名；酒駕累犯3次6名；酒駕累犯4次2名；酒駕累犯5次1名；酒駕累犯6次1名；酒駕累犯7次1名；毒駕累犯2次1名；1次酒駕1次毒駕1名；2次酒駕1次毒駕1名；拒測累犯2次3名；拒測累犯3次1名，合計33名，台北市累計已公布1,773人次（1,659名）。

台北市交通事件裁決所指出，第72次酒（毒）駕及拒測累犯名單，罰鍰最高者為洪銘利，酒駕拒測累犯3次處罰鍰54萬元（酒駕拒測累犯者按前次金額加罰18萬），機車駕照處禁考5年，罰鍰未繳納已移送強制執行。

台北市交通事件裁決所再指，罰鍰次高者為陳福星、高弘明及黃鈺皓為酒駕拒測累犯2次，處罰鍰36萬元，駕照吊銷（禁考）5年，罰鍰皆已繳款結案。

另外，台北市交通事件裁決所提到，陳紹琳為酒駕累犯7次，酒測值為0.36mg/L涉公共危險罪，由警方移送司法機關辦理，機車駕照禁考3年。李超翔為酒駕累犯6次，酒測值為0.25mg/L涉公共危險罪，由警方移送司法機關辦理，汽車駕照禁考3年。本次公告名單中25件已結案，餘8件未結案者全數移送強制執行，移送金額153萬元。

▼陳紹琳為酒駕累犯7次，涉公共危險罪，由警方移送司法機關辦理，機車駕照禁考3年。（圖／台北市交通事件裁決所提供）

台北市交通事件裁決所說明，另上月（114年4月）公告台北市酒（毒）駕及拒測累犯3次以上設籍本市者計有4名，裁決所已印製A4彩色照片海報將提供本市各鄰里辦公處及各派出所張貼公布，加強嚇阻民眾酒後駕車行為，期望透過社會制約，避免高度酒駕累犯者再犯之可能性。

最後，台北市交通事件裁決所提醒，現行法規只要有酒駕違規行為，除了高額罰鍰還會吊扣駕照（機車1年，汽車2年）、警方當場吊扣牌照2年及代保管車輛，建議民眾不要心存僥倖；因而肇事致人重傷或死亡，得依規定没入該車輛；罰鍰逾期未繳納者，依法移送辦理強制執行；酒測值達0.25mg/L以上即涉公共危險罪，警方依規定移送司法機關辧理，上開酒駕累犯資料已公告於交通局官網酒駕及拒測累犯公布專區。

▼「第72次公告酒（毒）駕及拒測累犯名單」。（圖／台北市交通事件裁決所提供）