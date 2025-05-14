酒駕抓不完！高雄全市大執法Day2又取締35件　2天累計61案

▲3天發生2起酒駕致死車禍！高雄展開全市大執法。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者許宥孺／高雄報導

今年母親節前後，高雄在短短3天內發生2起酒駕致死車禍，市長陳其邁對此震怒，要求警方嚴格執法。高雄市警察局12日起展開3天全市大執法，繼12日取締酒駕26件，13日又抓到35件，顯見酒駕仔根本沒在怕。

為遏阻民眾酒後駕車違規僥倖心態，高雄市警察局規劃5月12日至5月14日，動員全市17個分局，針對全市38個行政區展開取締酒駕大執法。除了針對各分局轄區酒駕熱點、熱時加強取締，也將加強夜間至凌晨時段防制工作，並針對酒吧、PUB、夜店、KTV、熱炒店、小吃部、工地等及周邊道路加強路檢攔查勤務及機動交叉巡查。

▲警方針對易飲酒處所（及周邊道路加強路檢攔查勤。（圖／記者許宥孺翻攝）



13日是全市大執法第二天，警方於晚間8點54分在鳳山區光遠路，發現一名56歲黃姓男子駕駛自小客車交通違規，經員警實施攔檢，發現黃男渾身散發酒氣，經施以呼氣酒精濃度檢測，酒測值0.60毫克超標。

另外在晚間11點30分，在三民區建國、站西路口也發現一名37歲吳姓男子駕駛特斯拉轎車，號誌燈轉綠卻一動也不動，無故停在路中央。員警敲窗許久，吳姓駕駛才搖下車窗，神情恍惚且渾身酒氣，經施以呼氣酒精濃度檢測，酒測值0.84毫克超標。兩案均依違反刑法公共危險罪移送高雄地檢署偵辦。

▲▼特斯拉駕駛停紅燈睡死，酒測值超標。（圖／記者許宥孺翻攝）



高雄市交通警察大隊大隊長黃元民表示，警方對於違規酒駕的取締作為絕對不會鬆懈，將持續、無限期的執行取締酒駕工作，展現杜絕酒駕決心；此外，近期發生多起因汽車酒駕導致的重大事故，警方將進一步加強汽車攔查密度，請民眾切勿心存僥倖，飲酒後請利用大眾運輸、計程車、指定駕駛或選擇正規代駕，以確保自身與其他用路人的通行安全。