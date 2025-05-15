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社會 社會焦點 保障人權

兇猛狼犬撕腿畫面曝光！淡水夫妻輪流放狗　2年咬3人挨告

記者黃宥寧／台北報導

新北淡水區驚傳狼犬連續咬人！74歲陳姓男子在住家附近遛狗，卻未繫狗繩，也未替犬隻配戴防咬嘴套，導致重達40公斤的狼犬突暴衝，撲咬路過的莊姓女騎士膝蓋，造成穿刺傷與瘀血。士林地檢署調查後，依過失傷害罪起訴。離譜的是，這並非該犬首次咬人，早在前年就曾咬傷過人，2年內3度咬人，咬傷不同對象。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲新北淡水區陳姓男子遛狗時咬傷女騎士。（圖／記者黃宥寧翻攝）

最早一起案件發生於2023年5月14日，陳妻牽行狼犬在自家一樓樓梯間與男鄰居擦身而過時，狼犬突然衝出，咬傷男鄰居左腿。當時陳妻辯稱「狗只是警告對方，含了一下」，案經調解撤告，法院不受理。

隔年6月6日，歷史重演，當天下午5時許，陳妻再度遛同一隻狼犬，行經社區大樓門口時遇見何姓男子正在搬運沙發，對方主動讓行，沒想到狼犬突然暴衝，因防咬嘴套的塑膠條斷裂鬆脫，當場撲咬男子左大腿，造成撕裂傷與軟組織發炎。法院審理後認為陳妻未檢查設備、牽繩過長、制止不及，依過失傷害罪判處拘役30日，得易科罰金。

未料半年後又發生第3起攻擊事件，2024年12月12日清晨約6時45分，陳男自行牽狗外出散步，地點在淡水椿子林社區附近。陳男未繫繩也未配戴嘴套，導致狼犬再次失控，暴衝咬傷一名騎車經過的30歲莊姓女騎士左膝，造成穿刺傷與瘀血。莊女提告後，士林地檢署日前偵結起訴，將陳男依過失傷害罪起訴。

據了解，該狼犬為陳男飼養、年約2至3歲，體型壯碩、力道驚人，三度咬人卻未見飼主落實安全防範，且3起案件分別由夫妻「輪流遛狗釀禍」，引發鄰居惴惴不安。

對此，據動物保護法第7條明定，飼主或實際管領人應採取適當措施防止動物危害他人，後續是否涉及違反動保法第32條等行政責任，將由主管機關另案處理。

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