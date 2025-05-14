被指藉口車禍重傷索賠600萬　禮客創辦人突撤告...2律師說原由

記者黃哲民／台北報導

禮客OUTLET創辦人翁素蕙近期被爆料，藉口車禍重傷向肇事者求償600萬元，卻依舊跳舞跑趴，翁女今（14日）委任律師向台北地院撤回向肇事者求償案，律師受訪表示，翁女認為本案經媒體報導，已達成提醒駕駛人注意行人的宣傳效果，沒必要繼續訴訟，律師強調，翁女求償金額不便公布，但絕沒600萬元這麼多。

▲禮客OUTLET創辦人翁素蕙委任律師黃仕翰（右）、顏名澤（左），今（14日）到台北地院撤回對車禍肇事者的求償告訴。（圖／記者黃哲民攝）

翁素蕙委任律師黃仕翰、顏名澤今下午2點多，到北院遞狀撤回翁女對肇事者的求償告訴，並於北院大門前受訪，搭配手板、照片強調翁女被肇事者開車撞擊，確實造成腿部十字韌帶、半月板破裂等傷勢，至今就診101次，均有診斷證明為證。

▲禮客OUTLET創辦人翁素蕙透過律師否認向車禍肇事者求償600萬元。（資料照／記者黃克翔攝）

黃仕翰說「所幸上天保佑，沒發生人命憾事」，翁素蕙深切感恩，肇事者也因過失傷害罪被判處拘役30天、得易科罰金定讞，且不得緩刑，翁女最初求償目的為提醒肇事者警惕、避免再發生事故造成悲劇，也打算將獲賠金額全數捐助公益，慶幸自己大難不死。

不過近期有媒體報導，翁素蕙向肇事者高額求償600萬元、向對方揚言「告死妳」等語，黃仕翰說，這是「選舉恩怨」所致，翁女從沒提出這樣的求償金額或口出惡言，反而是肇事者僅願賠5萬元求和解，雙方認知落差太大沒談成。

黃仕翰聲稱，因媒體大篇幅報導此案，翁素蕙認為求償的原意已達成，決定撤告不再求償，並感謝各界關心，呼籲社會大眾更加注意行人安全，希望台灣擺脫「行人地獄」，以後莫再因不經意錯誤，造成交通憾事。

▲禮客OUTLET創辦人翁素蕙委任律師黃仕翰（左2）、顏名澤（左1），今（14日）公開說明當初車禍傷勢。（圖／記者黃哲民攝）

至於媒體報導，翁素蕙車禍後，當月就主持公司新春團拜，隔年（2023年）5月就能穿高跟鞋跳舞與跑趴，有誇大傷勢之嫌，黃仕翰解釋，受傷隨復原時間會好轉，畢竟事發已2年，當初傷勢均有診斷證明。

此外，刑案判決記載，翁素蕙要求肇事者捐200萬元做公益，2位律師今表示對此不清楚，也以未獲授權為由，婉拒透露翁女向肇事者求償金額，但絕沒600萬元這麼多。

本案源於2022年1月20日下午5點多，翁素蕙在北市和平東路4段與木柵路4段路口，綠燈沒走斑馬線逕自過馬路，遭開車綠燈左轉的賴姓女子不慎撞倒，造成右膝、右踝與右髖挫傷。

賴女認罪、表示月收入5萬多元，須扶養年邁生病父母，法官認為賴女積極慰問關心翁女、詢問如何賠償，但無力負擔翁女要求捐200萬元的條件，以致無法和解，依過失傷害罪判賴女拘役30天、得易科罰金3萬元定讞。