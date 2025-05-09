又見醫療暴力！男病患潑尿恐嚇護理師：狼若回頭不報恩就報仇

▲北市某醫院謝姓男病患對護理師潑尿甚至威脅「得癌症就報仇」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北市某醫院驚傳住院病患脫序鬧場，1名謝姓男子疑因不滿護理人員未照其期待提供安眠藥，竟情緒失控兩度恐嚇醫護，不只言語威脅，還當場朝醫療車潑尿，狠嗆「狼若回頭，不是報恩就是報仇」、「我要對一個女孩子下手」。2名護理師當場嚇壞，連忙通報院方並報警處理。士林地檢署偵結後，依恐嚇及妨害醫療業務罪嫌將謝男起訴。

謝男去年9月入住該院病房，對藥物管理多有微詞，尤其對負責照護的郭姓護理長與陳姓護理師屢屢抱怨。9月30日下午2時許，謝男趁護理站人員不備，闖入病房的護理長辦公室，當著郭姓護理長面前冷聲威脅：「如果我得癌症，就會去做我想很久的事，我要對一個女孩子下手。」語氣平靜卻相當驚人，郭女聽完後臉色大變，立刻通報上級並向警方報案。

沒想到才過2天，10月2日晚間6時左右，謝男趁陳姓護理師查房之際，再度爆發。這次他拿出預藏的尿液，朝醫療推車猛潑，並緊盯著護理師開口：「狼若回頭，不是報恩就是報仇」讓陳女驚慌後退數步，隨即通知主管，事後也決定與郭姓同仁一同提出告訴。

警方調閱病房監視器畫面，確認謝男行為屬實，潑尿過程全被拍下。檢方認定，謝男連續2次針對醫護人員威脅，意圖干擾其正常執行醫療職責，已構成《刑法》第305條恐嚇罪及《醫療法》第106條妨害執行醫療業務之犯行，屬「想像競合」，但犯意各別，應分論併罰，因此依法提起公訴。