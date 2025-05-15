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獨／完美遺照！阿嬤無懼二次「正」鼻　醫師佩服：離開也要漂亮

▲▼整形,隆鼻。（示意圖／CFP）

▲近期一名高齡阿嬤來進行隆鼻手術 。（示意圖／CFP）

記者吳奕靖／高雄報導

年齡增長，追求美麗的心是否也隨之停歇？答案顯然是否定的。高雄市一位年逾八旬的長者，因爲早年矽膠隆鼻造成的困擾，毅然又重新接受手術，其動機竟是為了擁有一張「鼻子正的」遺照，展現銀髮族群對自我形象的重視，以及對生命終極關懷的獨特視角。

負責執刀的國內知名整形外科醫師邱浚彥表示，這位高齡女性早在數十年前即接受矽膠隆鼻手術。然而，隨著時間推移，矽膠植入物並未與鼻部組織完全融合，導致她在微笑等面部表情變化時，鼻部會出現明顯的歪斜與扭曲。「她很在意這個問題，尤其是在拍照的時候，鼻子歪掉讓她非常困擾，甚至會將不滿意的照片撕毀。」邱浚彥醫師回憶道。

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更令人動容的是，這位長者進行手術的主要原因，竟是希望能擁有一張「鼻子是正的」遺照。「她很坦誠地告訴我，因為過去的照片都不滿意，擔心未來沒有適合的遺照可以使用。」邱浚彥醫師說，這份對生命最終階段的細膩考量，著實令人印象深刻。

考量到長者的年紀，手術團隊採取了局部麻醉的方式進行，「手術後，她的鼻子變得挺直，她非常開心，終於可以放心地拍照，不用再擔心笑容會讓鼻子歪掉」，邱浚彥醫師轉述阿嬤的心情。

▲國內知名整形醫師邱浚彥表示隆鼻第一件事就是要「矯正」鼻中隔彎曲 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲國內知名整形醫師邱浚彥分享了這名八十多歲阿嬤的隆鼻故事，讓他很動容 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

邱浚彥醫師也說自己看過另外同業分享的案例，一位74歲的阿嬤，是在40多年前，也就是台灣醫美發展初期，當初她就接受矽膠隆乳手術。不過因為一側胸部出現較嚴重的莢膜攣縮，這位保養得宜的長者決定再次尋求醫療協助，希望移除舊有植體並重新置入。

「因為我愛漂亮呀」！這位阿嬤的動機也很單純，邱浚彥醫師說著聽到的故事，語氣中也對這名阿嬤充滿讚賞。不過針對高齡整形的趨勢與考量，邱浚彥醫師強調，年齡並非整形手術的絕對限制，關鍵在於患者的整體健康狀況與手術的適應性。得要仔細評估患者的心肺功能等身體條件，「麻醉風險是首要考量的因素」。

邱浚彥醫師總結說，這兩位長者都展現了銀髮族群對於美麗與尊嚴的自我重視。隨著醫療技術的進步和觀念的開放，高齡整形不再是禁忌，而是幫助長者展現自信的選項，不過他也呼籲高齡者想要進行整形手術，還是得經過專業醫生的評估與採用安全醫療手段，讓長者在人生的不同階段，活出屬於自己的光彩。

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