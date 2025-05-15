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解決人力荒！工程界跨界開拍微短劇　網紅出演揭密科技業日常

▲▼微短劇《電力風暴》。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲微短劇《電力風暴》以電力工程為主題。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

微短劇影視型態近年急速竄起，因劇情節奏快速、劇本包羅萬象，相當適合打發時間，而備受觀眾喜愛。國內工程公司看準新市場，業界串聯並跨足影視，推出全台首部以科技廠電力工程為主題的微短劇《電力風暴》，希望透過生動的職人故事，吸引更多年輕人才投入電力工程產業，解決人力荒。

長期服務台積電建廠電力、機台配電的4家工程公司跨足影視，推出《電力風暴》微短劇，目標是透過創新的影視內容，一方面向高科技產業的潛在客戶展現台灣工程公司在高規格電力工程領域的專業能力與技術實力；另一方面，也期望藉由生動描繪的真實職人故事，吸引更多年輕族群了解並投入這個產業，以緩解相關領域的人才短缺問題。

《電力風暴》以科技大廠幕後電力技術為核心，劇本由電力工程聯盟的技術團隊全程監修，將看似冰冷的專業知識，轉譯為一個個充滿張力的戲劇衝突與動人情節，涵蓋了「精密機房電力穩壓危機」、「地震應急協議啟動」、「技術倫理抉擇」等議題，讓觀眾透過主角們在高壓環境下運用專業解決問題的過程，一窺這個鮮為人知的幕後世界。

▲▼微短劇《電力風暴》。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲《電力風暴》由多平台網紅參與演出。（圖／記者許宥孺翻攝）

《電力風暴》匯集了歌手楊楊、藝人斯辰等多位演員與多平台網紅參與演出，共同詮釋電力工程職場的工作日常與挑戰。作品運用微短劇的短影音特性，並巧妙地將電路檢測、故障排除等專業情節融入劇情高潮，以職人英雄化解危機的方式，達到娛樂化知識傳遞的效果。

《電力風暴》第一季定名為「晶片背後的守護者」，將在YouTube Shorts、TikTok等數位平台上線播出。製作單位表示，期待這部劇能成功點燃產業溝通與人才招募的新火花。

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