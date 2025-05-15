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金門阿兵哥車禍！返部隊「撞轎車左前輪」畫面曝　重傷送加護病房

記者林名揚、劉人豪／金門報導

金門金寧鄉前厝50號附近產業道路，14日17時40分許發生一起交通事故，一位翁姓男子駕駛自小客車，與一位騎機車的金防部支援營保修聯黃姓士兵發生碰撞，事故造成黃姓士兵頭部、身體受傷及昏迷，由消防隊送往金門醫院加護病房緊急救治。金城分局對駕駛實施酒測，未有飲酒情形，肇事原因由金城分局釐清中。

▲▼ 金門阿兵哥返部隊直撞轎車重傷送醫金寧鄉前厝50號附近產業道路交通事故 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門阿兵哥返部隊撞轎車重傷送醫。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

警方指出，翁男沿產業道路東往西直行往金城市區方向行駛，與約28歲黃姓士兵南往北方向行駛的機車發生碰撞。據了解，黃姓士兵當時為了返回部隊不慎直撞轎車，案經警方現場調查，現場為施工中、無號誌交叉路口之產業道路，而金門地區存在許多視線不良及無號誌交叉路口之產業道路，駕駛人都習慣行駛這些產業道路做為必經之路。

▲▼ 金門阿兵哥返部隊直撞轎車重傷送醫金寧鄉前厝50號附近產業道路交通事故 。（圖／記者林名揚翻攝）

警方提醒，行經視線無法全面看清之無號誌路口，應遵守路口標誌、標線外，更要減速慢行，看清路口是否有來車，遵守速限行駛，多注意禮讓，以防止事故發生。

▲▼ 金門阿兵哥返部隊直撞轎車重傷送醫金寧鄉前厝50號附近產業道路交通事故 。（圖／記者林名揚翻攝）

金城分局表示，依道路交通安全規則第102條第2項，行駛至無號誌之交岔路口，支線道車應暫停讓幹線道車先行；車道數相同時，轉彎車應暫停讓直行車先行；同為直行車或轉彎車者，左方車應暫停讓右方車先行。

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