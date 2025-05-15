川普「拜登化」？簽字儀式打嗑睡、迷糊走錯方向　網酸爆：瞌睡唐

Sleepy Don https://t.co/x8bwpriUUz — Jo Ella Hoye (@joellahoye) May 13, 2025

記者趙蔡州／綜合報導

美國總統川普經常嘲笑前總統拜登多次在公開場合口誤、失言或打嗑睡，甚至笑對方是「瞌睡喬」（Sleepy Joe）。然而，川普13日出訪沙烏地阿拉伯，被媒體拍下他數度閉眼打嗑睡，起身後甚至走錯方向，網友看了影片後除了大酸「迴力鏢來了」，更笑他是「瞌睡唐」。

▲川普在利雅德王宮會晤王儲穆罕默德。（圖／達志影像／美聯社）

川普13日出訪沙烏地阿拉伯，當天在利雅德王宮會晤王儲穆罕默德並舉辦簽字儀式，然而媒體直播的現場畫面可以看見，他疑似因時差因素睡眠不足，坐在椅子上數度閉眼打嗑睡，後來起身準備簽署文件時，還一臉迷糊走錯方向，直到王儲穆罕默德的提醒下才反應過來。

新聞畫面曝光後，立刻引發網友熱烈討論，許多人認為，川普剛結束長途飛行，接著馬上又舉辦簽字儀式，打嗑睡可以體諒，但也有人大酸「迴力鏢來了」、「瞌睡唐」，還說如果被拍到的人換成拜登，年齡與健康問題一定會掀起討論。

針對打嗑睡的消息，白宮強調川普並沒有在簽約儀式上打嗑睡，而是在全神貫注地傾聽發言。