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北港參拜1小時「停車費1.7萬」　武德宮還原真相…原來是烏龍一場

▲▼2名女子北港參拜，結果停車費高達1.7萬，原來是烏龍一場。（圖／翻攝臉書／路上觀察學院）

▲2名女子北港參拜，結果停車費高達1.7萬，原來是烏龍一場。（圖／翻攝臉書／路上觀察學院）

記者柯振中／綜合報導

近日有民眾前往雲林縣北港武德宮參拜，準備繳納停車費時，卻發現費用高達1萬7,140元，讓許多網友感到震驚。對此，武德宮14日澄清，2名當事人其實是輸錯車牌，事實上2人無須繳費。

近日有張照片在臉書社團「路上觀察學院」瘋傳，有2名信眾到北港武德宮參拜，沒想到準備繳納停車費離場，到機台輸入車牌，卻跳出1萬7,140的停車費用，讓人嚇得不輕。

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照片在網路上受到討論後，不少網友對此直言，「柵欄撞斷比較便宜」、「一萬七，這乾脆停紅線還比較划算」、「停車費跟我的房租一樣貴」、「看這價錢……突然覺得外面月租停車格超便宜」、「坐UBER上班一整年也不用這個金額。」

對此，武德宮主委林安樂表示，之所以會出現這種情況，是因為「選錯車牌」。2名女子來宮參拜至繳費離場，時間僅過了1個多小時，其實無須繳費，不過因為輸入停車系統時，只輸入4位號碼，因此尾數相同的車輛都會跳出。

林安樂說，2名女子可能是一時沒注意，不小心點選了另一輛車的車牌。而這輛車碰巧是上個月進場、至今未有出場紀錄的車輛，因此才發生這種烏龍，最終經過同仁協助，2名女子無須繳費、直接順利出場了。

至於為何有車輛無出場紀錄？林安樂解釋，其實車主早已離場，只是離場的當下，可能碰上系統斷電，或是因故判讀失誤、人工放行，也可能是跟著大型車輛偷溜等情況，才會有這種無出場紀錄的事情發生。

 
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