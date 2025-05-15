「這些水果」種子藏劇毒！醫警告：長期吃會失智、喪命

▲醫師表示，蘋果、桃子等6種水果的果核含有氰苷，吃下後恐導致氰化物中毒。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

水果一向給人有益健康的印象，但醫師提醒蘋果、梨子、桃子、梅子、櫻桃、杏桃這6種水果的種子含有氰苷，吃下後恐導致氰化物中毒，嚴重會使人抽筋、休克，甚至死亡。但個別種子的氰苷含量不高，成人大概需50顆、甚至100～200顆以上才會導致急性中毒。

台北榮總職業醫學及臨床毒物部醫師楊振昌受訪表示，竹筍、樹薯雖含有氰苷，但氰苷在煮熟過程會被破壞，所以不影響人體，但水果則不同，民眾吃水果種子時，會直接咀嚼食用，因此容易誤食而中毒。含有氰苷的果核包括蘋果、梨子、桃子、梅子、櫻桃、杏桃等水果。但個別種子的氰苷含量並不高，因此成人大概需要50顆，甚至100～200顆以上才會導致急性中毒。

[廣告]請繼續往下閱讀...

楊振昌表示，民眾若吃了大量上述含有氰苷的果核，就可能會產生氰化物中毒，導致人體缺氧、出現代謝性酸中毒，嚴重會抽筋、休克，甚至死亡。若是長期食用含氰苷的蔬果，例如樹薯，因氰化物會結合維他命B12，導致人體缺乏B12，進而引起貧血、失智或神經系統異常等慢性中毒症狀。

但也有一些水果種子不只可食用，而且還有助健康。韓國中醫師金素興說，例如西瓜籽不只富含蛋白質，其中的亞麻酸還能夠降低體內膽固醇濃度；葡萄籽中的多酚，則可以預防心血管疾病。至於石榴籽，則是植物性雌激素的優質來源，女性如果攝取則可以預防骨質疏鬆。

延伸閱讀

▸ 結婚不收聘金、自費做月子！懷孕住院還被婆婆罵「不要臉」 網怒：乾脆離婚

▸ 萬巒豬腳「1斤270元」結帳變400元…北部女轟：每次下南部都被騙 業者吐真相

▸ 原始連結