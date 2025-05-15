　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「這些水果」種子藏劇毒！醫警告：長期吃會失智、喪命

有些水果種子含有氰苷，若是大量食用可能會導致中毒。（示意圖／pixabay）

▲醫師表示，蘋果、桃子等6種水果的果核含有氰苷，吃下後恐導致氰化物中毒。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

水果一向給人有益健康的印象，但醫師提醒蘋果、梨子、桃子、梅子、櫻桃、杏桃這6種水果的種子含有氰苷，吃下後恐導致氰化物中毒，嚴重會使人抽筋、休克，甚至死亡。但個別種子的氰苷含量不高，成人大概需50顆、甚至100～200顆以上才會導致急性中毒。

台北榮總職業醫學及臨床毒物部醫師楊振昌受訪表示，竹筍、樹薯雖含有氰苷，但氰苷在煮熟過程會被破壞，所以不影響人體，但水果則不同，民眾吃水果種子時，會直接咀嚼食用，因此容易誤食而中毒。含有氰苷的果核包括蘋果、梨子、桃子、梅子、櫻桃、杏桃等水果。但個別種子的氰苷含量並不高，因此成人大概需要50顆，甚至100～200顆以上才會導致急性中毒。

[廣告]請繼續往下閱讀...

楊振昌表示，民眾若吃了大量上述含有氰苷的果核，就可能會產生氰化物中毒，導致人體缺氧、出現代謝性酸中毒，嚴重會抽筋、休克，甚至死亡。若是長期食用含氰苷的蔬果，例如樹薯，因氰化物會結合維他命B12，導致人體缺乏B12，進而引起貧血、失智或神經系統異常等慢性中毒症狀。

但也有一些水果種子不只可食用，而且還有助健康。韓國中醫師金素興說，例如西瓜籽不只富含蛋白質，其中的亞麻酸還能夠降低體內膽固醇濃度；葡萄籽中的多酚，則可以預防心血管疾病。至於石榴籽，則是植物性雌激素的優質來源，女性如果攝取則可以預防骨質疏鬆。

延伸閱讀
結婚不收聘金、自費做月子！懷孕住院還被婆婆罵「不要臉」　網怒：乾脆離婚
萬巒豬腳「1斤270元」結帳變400元…北部女轟：每次下南部都被騙　業者吐真相
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
600 4 1673 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／鉛球冠軍當街刺死18歲前女友　殺人罪收押
快訊／新北「多部汽機車追撞成一團」！　男子命危
正面對決！川普直接告訴蘋果庫克：我不希望你在印度建廠
快訊／威廉閃兵！火燒到《哪裡怕》「錄影急喊卡」
5566全員當過兵！網讚「喬傑立藝人都有服役」這2位還被兵變
快訊／下班注意！2縣市大雨特報
Melody請辭《11點熱吵店》！　電視台：尊重她決定
快訊／威震集團吳明達遭撤銷假釋　刑事局拘捕偵訊中

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

獨／完美遺照！阿嬤無懼二次「正」鼻　醫師佩服：離開也要漂亮

好市多「天使牛肉哥」待客超用心！大票人被暖到：他一直都很貼心

「這些水果」種子藏劇毒！醫警告：長期吃會失智、喪命

快訊／下班注意！2縣市大雨特報

5566全員當過兵！網讚爆「喬傑立藝人都有服役」這2位還被兵變

明持續飆36度高溫　未來一周防午後局部雷雨

天赦日將至！當天可招貴人運　勿犯「3禁忌」防失靈

台男閃兵「2大暗黑手法」超難抓！醫揭不尋常：要破關超難

NONO被判2年半！486先生痛心「不是報復，而是還一個公道」

太陽閃焰持續活躍　氣象署：無線電等高頻通訊恐受影響

【3900萬RM粉鑽錶】詐團奢侈品拍賣！潮男得標：我要自己戴 #RM錶 #潮男 #詐團 #3900萬

【爽到ㄎㄧㄤ掉】德國牧羊犬被挖耳朵　舒服到翻白眼！

【我有錢！】李多慧拒吃飯邀約　一聽要她請客立刻答應！ #李多慧 #小龍女 #啦啦隊

【閃兵案】威廉綠島投案主動配合　警台東機場拘提畫面曝

【排骨神偷】婦人老練順走一塊豬肉 眼尖闆娘：頂多20元！

薛仕凌當兵「體檢3次驗退」　有家族性高血壓「自己沒感覺」

【警察想罵髒話】警剛處理完車禍...衰遇逆向車 車頭凹陷毀損

陳大天.「超克7」李銓 涉逃兵案被逮！

【開這麼慢也能撞？】汽車超低速行駛撞路邊站牌！直接彈起翻車

【閃兵案延燒】連環爆！藝人阿虎遭帶回約談

獨／完美遺照！阿嬤無懼二次「正」鼻　醫師佩服：離開也要漂亮

好市多「天使牛肉哥」待客超用心！大票人被暖到：他一直都很貼心

「這些水果」種子藏劇毒！醫警告：長期吃會失智、喪命

快訊／下班注意！2縣市大雨特報

5566全員當過兵！網讚爆「喬傑立藝人都有服役」這2位還被兵變

明持續飆36度高溫　未來一周防午後局部雷雨

天赦日將至！當天可招貴人運　勿犯「3禁忌」防失靈

台男閃兵「2大暗黑手法」超難抓！醫揭不尋常：要破關超難

NONO被判2年半！486先生痛心「不是報復，而是還一個公道」

太陽閃焰持續活躍　氣象署：無線電等高頻通訊恐受影響

賈靜雯「等身材練好一點」想把絲巾當上衣穿　搶逛Burberry花園派對

獨／完美遺照！阿嬤無懼二次「正」鼻　醫師佩服：離開也要漂亮

桃捷長庚線「龜山⬌林口」可行性研究決標　拼2026年報中央審議

66歲徐乃麟重返外景！扛120公斤巨輪眾人驚呆　錄影一半突下跪認錯

澳洲黃金海岸市長訪台南！　黃偉哲贈市鑰命路紀念43年情誼

中國對巴西等5國試行「免簽政策」　陸外交部：堅持高水準對外開放

台股成交王南亞科當沖比破6成　並列14檔注意股

快訊／騙還竉物鼠！鉛球冠軍當街刺死18歲前女友　殺人罪收押

平日下午用餐時最長210分鐘　王品「聚日式鍋物」也延長用餐時間

陸選手「為來台旅遊」報世壯運　陸委會歡迎：被淘汰可去走一走

【閃兵案最高交保】陳零九繳30萬沉默離開　全程交給律師擋 #陳零九 #藝人 #閃兵 #交保

生活熱門新聞

下波鋒面接近　雨區擴大時間曝

奇萊山「山獸神」疑遭獵殺！山友見屍氣炸

閃兵事件一爆　全場讚「2男神」楷模

1家4口富國島返台　海關突暴氣「怒撕機票」：別想回家

不是叫老公！同事「用1詞」稱呼另一半

赴日注意！「這1物」禁帶上飛機　手提託運都不行

9月實施「高中以下收手機」　老師吐槽：到底是天真還是無知

台星「免役理由」盤點　周董、Energy入列

中小學上課手機將集中保管　鄭英耀：9月開學實施

李多慧拒絕吃飯邀約　粉絲提「那妳請客」秒答應

超商改名「李珠珢限定店」！粉絲看傻了

閃兵慘被騙錢「同梯又回來當兵」　他傻：實在太丟臉

高雄女「菸酒不沾」罹肺癌　竟是基因突變

喜傑獅「1讚折1元」翻桌告顧客！律師見聲明喊慘了

更多熱門

相關新聞

天赦日將至！當天可招貴人運

天赦日將至！當天可招貴人運

在宗教觀點中，「天赦日」是指玉皇大帝為人赦災免厄的日子。命理師柯柏成今（15）日表示，今年的5月25日（農曆四月廿八）時逢天赦日，雖然當天「諸事皆宜」，民眾無論到寺廟或教堂許願都很容易成真，但也應茹素、避免爭吵與淫邪，以免破壞上天赦罪賜福的氛圍。

AI激戰！DeepSeek使用率腰斬

AI激戰！DeepSeek使用率腰斬

台男閃兵「2大暗黑手法」超難抓！醫揭不尋常

台男閃兵「2大暗黑手法」超難抓！醫揭不尋常

當兵「地獄配菜」一週吃5天！阿兵哥喊崩潰

當兵「地獄配菜」一週吃5天！阿兵哥喊崩潰

狂打手遊！25歲男「脖子長角」罹罕見垂頭症

狂打手遊！25歲男「脖子長角」罹罕見垂頭症

關鍵字：

楊振昌水果種子周刊王

讀者迴響

熱門新聞

隔壁挖地基蓋屋！台南透天厝倒塌超慘畫面曝

泰國正妹來台拚翻床率　15分鐘特戰SOP曝

下波鋒面接近　雨區擴大時間曝

北韓女兵「被拖進豬舍性侵」！

男染上毒癮　頸部90度嚴重彎曲

閃兵王大陸入伍　尷尬台下看許光漢表演

白沙屯媽祖首駐駕創歷史　南投受天宮60年牌樓要拆了

奇萊山「山獸神」疑遭獵殺！山友見屍氣炸

緬甸8.2強震「地表大位移」影片曝！　首次清晰捕捉破裂瞬間

Energy擅跳16蹲「全員免當兵」　坤達氣胸緊急手術

威廉50萬交保最高！閃兵9人交保金曝光

日7月大地震預言引恐慌　漫畫家回應了

Andy遭控交往期間出入聲色場所　爆料黑函護家寧討報酬

快訊／基隆5歲男童滿臉血亡　生父逃2小時落網

閃兵事件一爆　全場讚「2男神」楷模

更多

最夯影音

更多

【3900萬RM粉鑽錶】詐團奢侈品拍賣！潮男得標：我要自己戴 #RM錶 #潮男 #詐團 #3900萬

【爽到ㄎㄧㄤ掉】德國牧羊犬被挖耳朵　舒服到翻白眼！

【我有錢！】李多慧拒吃飯邀約　一聽要她請客立刻答應！ #李多慧 #小龍女 #啦啦隊

【閃兵案】威廉綠島投案主動配合　警台東機場拘提畫面曝

【排骨神偷】婦人老練順走一塊豬肉 眼尖闆娘：頂多20元！

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

完美鹽值就靠這一鍋

完美鹽值就靠這一鍋

「文里補習班」開課啦！今天來補「鹽」值！教同學一道無鹽料理—蒜香海鮮豆腐鍋

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面