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買衣服衝動下單好後悔？10大心法打造「持久經典衣櫃」聰明買愛地球

▲▼衣服,衣櫃,經典,持久,環保,地球,購買。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲買衣服前先問自己幾個關鍵問題，能避免衝動購買，如此一來保持衣櫃簡約，也不會過度浪費破壞地球。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

時尚是件有趣的事，但對地球卻不是那麼友善。根據環境部的統計顯示，台灣人在2022年丟棄的衣服近8.2萬公噸，以每公斤3.2件換算，平均每分鐘就有500件衣服被丟棄。美國的數據也顯示，美國人每年平均產生75磅的紡織廢料，從1960年到現在，這個數字已經飆升了750％，而這段期間美國人口的增長卻不到10%。愛護地球能做些什麼？一般人不妨就從買衣服開始，國外網站《Treehugger》整理出購買衣服的心法，讓人不容易衝動消費，最後落得浪費丟棄的下場，快一起來看看這些方法是什麼吧！

如今，已經有越來越多人發現快時尚的衣服品質不佳，常常是洗沒幾次就版型跑掉或是領口變鬆，於是轉而選擇更能長久耐穿的服裝；另外，服飾零售商也受到曾經的快時尚大亨Forever 21破產的影響，決定承諾提升品質。站在消費者的角度來看，每一次購買的選擇就像給零售商一個清楚的訊息：我們不需要那些隨便做出來、穿一次就丟的垃圾。

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學會怎麼挑選那些好看又能夠穿很久的衣服，認真思考過而非衝動下單，如此一來衣櫥裡的每一件衣服才能讓自己更滿意。不過一般消費者不是服裝、織品相關專業，到底該怎麼分辨衣服品質的好壞呢？網站引用Pierre-Louis文章中的說法表示，每個人在買衣服之前都應該先問的5個問題：

1、穿過一次之後，我還會再穿它嗎？
2、衣服會薄得像透明的一樣嗎？
3、衣服需要特別的保養嗎？
4、衣服摸起來手感如何？
5、試著拉扯衣服縫線看看會發生什麼事？

▲▼衣服,衣櫃,經典,持久,環保,地球,購買。（圖／取自免費圖庫pexels）

近期也有網友在Instagram上提出非常實用的購物規則，總共有10個心法，能夠幫助大家建立可持續性的膠囊衣櫥。

1、我能利用這件新衣服和衣櫃中現有的單品，搭配出三套不同的穿搭嗎？
2、我能把它穿到工作場所，也能在日常生活中穿嗎？
3、穿上它時，我能感覺到自己是很有自信的嗎？
4、選擇淡季購買，並且不再保留過去的尺碼。
5、每買一件新衣服，就丟掉三件舊衣服。
6、購買前先想兩週，接著再尋找有沒有二手貨。
7、想想是否已擁有相似的衣物，是否需要替換？
8、永遠不買只能乾洗的衣物。
9、買的當下反應必須是果斷地「可以買」，其他反應表示不適合買。
10、只買那些看起來至少能耐得住30次以上洗滌的衣服。

以上是你在買衣服前會問自己的問題嗎？不妨開始思考對你來說哪些穿著要素是最重要的，之後每次踏進服飾店或是網購下單時，都要記得運用這些準則。如此一來就能擺脫那些快速、便宜、衝動的購物，停止助長環境破壞和不人道的勞工標準，專注建立一個品質好、能穿十幾年，並且不會過時的衣櫥吧！
 

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