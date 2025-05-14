「姐做事弟幫忙」盧秀燕、蔣萬安啟動中捷藍線　被問黨主席她秒回

▲台中市長盧秀燕與台北市長蔣萬安同台啟動中捷藍線，提到黨主席議題，盧秀燕秒回。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台中捷運藍線將於下個月開工，其中核心工程BM01機電標今（14）日舉行簽約儀式，台北市長蔣萬安南下站台。盧秀燕表示，她與蔣萬安情同姊弟，希望「姐姐做事，弟弟幫忙」，簽約儀式後，媒體問蔣萬安是否支持盧秀燕選黨主席？盧秀燕秒回應「上班時間不談黨務、不談政治」，準備回答的蔣萬安也順應回答「謝謝！」

▲台中捷運藍線將於下個月開工，其中核心工程BM01機電標今（14）日舉行簽約儀式。（圖／記者游瓊華攝）



今日簽約儀式在市府台灣大道市政大樓舉行，由台中市捷運工程局長蘇瑞文與新加坡科技電子總裁趙文良、阿爾斯通運輸東亞地區務董事 MR. Toby Tiberghien、中鼎工程總經理李銘賢、現代樂鐵資深副總裁金正勳進行簽約。由於此次機電標工程由法國、韓國、新加坡及我國共同合作打造，因此也特別邀請新加坡駐台北商務辦事處代表葉偉傑、法國在台協會主任龍燁(Franck Paris)、駐台北韓國代表部代表李殷鎬到場一同見證。

盧秀燕強調，目前全世界面對美國關稅問題，都盼擴大與美國以外的經貿往來，降低損害；今天法國、新加坡與韓國三位駐台代表親自出席見證，其他國家團隊的跨國合作，盼藉此成功經驗加強與其它國家的合作，象徵中捷藍線正式邁進工程執行階段。

台北市蔣萬安指出，自去年10月兩市簽署合作備忘錄以來，短短7個月內就見到具體成果，非常榮幸在盧市長邀請下前來見證。台北市在捷運發展已有多年實務經驗，兩市透過捷運建立深厚合作，不僅是台中交通建設的重要里程碑，也象徵對促進兩市發展的共同承諾。

捷運藍線全長24.78公里，西起台中港，東至東區新建國市場，途經8個行政區、53個里，設置20座車站及1座五級維修基地，路線採高架與地下段並行設計。全線採用先進的CBTC通訊式列車控制系統（全自動無人駕駛），並配置28列電聯車，預計於民國123年完工通車。