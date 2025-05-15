世壯運志工名遭亂翻譯　林延鳳：蔣萬安是TALK TEN THOUSAND SAFE？

▲世壯運亂象百出，民進黨台北市議員林延鳳批評，志工英文名被翻譯錯誤。（圖／林延鳳議員辦公室提供）

記者袁茵／台北報導

即將於17日正式開幕的2025雙北世壯運亂象頻傳，網友更成立「靠北世壯運」粉專匿名抱怨。民進黨台北市議員林延鳳今（15日）關心，許多志工的英文名字被翻譯錯誤，難道台北市長蔣萬安英文名是「TALK TEN THOUSAND SAFE」嗎？蔣萬安則表示，對於翻譯錯誤感到抱歉，會即刻修正、馬上補發。

蔣萬安15日上午赴台北市議會專案報告，林延鳳表示，台北市花了近10億元預算包裝，結果網路上很多志工抱怨，志工證名字的翻譯問題，例如被翻成「NEXT DAY KING」，甚至有「夫」字直接翻譯為「husband」，笑話百出。蔣萬安回應，「我們即刻做了全面的校正，然後也即刻更正」。

▲台北市議員林延鳳。（圖／記者林敬旻攝）

林延鳳提及，蔣萬安是美國賓州大學的法學博士，專案報告簡報提到一大堆國際接軌等內容，結果連辦個世壯運都做不好，牛皮都被吹破了，如果按照這樣的翻譯標準，難道蔣萬安英文名是「TALK TEN THOUSAND SAFE」，以後要叫「SAFE哥」嗎？

蔣萬安強調，北市府的態度就是有錯馬上更正。而林延鳳要求，應該要向被翻譯錯名字的志工道歉。蔣萬安說，「我們當然對於翻譯錯誤感到很抱歉，但是有錯誤，我們即刻修正、馬上補發。」

▲台北市長蔣萬安赴市議會專案報告。（圖／記者林敬旻攝）