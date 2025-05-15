96％其餘人口惹議！藍轟政院小鼻子小眼睛　蔣萬安：確實無法理解

記者袁茵／台北報導

行政院官網國情介紹調整台灣人口族群描述，從2023年寫「台灣目前已設戶籍人口組成以漢人為最大族群，占總人口96.4％」，現在改成「台灣目前已設戶籍人口2.6％為原住民族群，另外來人口占1.2％，其餘人口占96.2％」。國民黨台北市議員汪志冰今（15日）痛批賴政府「除漢化」，台北市長蔣萬安也說，無法理解行政院的分類。

▲台北市長蔣萬安赴市議會專案報告。（圖／記者林敬旻攝）

蔣萬安15日上午赴台北市議會專案報告，其中包括台北市人口因應對策。汪志冰表示，最近幾十萬人在瘋媽祖，而媽祖是什麼族群，是其餘人口還是漢人？蔣萬安稱，我想應該是漢人。汪志冰詢問，關公是什麼族群？蔣萬安說「也跟我們一樣。」汪志冰追問，屈原是什麼族群？蔣萬安說「也是漢人」。

汪志冰提及，最近發生「一本正經胡說八道」的事情，民進黨政府尤其是「台獨工作者」總統賴清德不做正事，一天到晚認知作戰「去中化」、「去漢化」，但這些都是不可抹滅的歷史，結果每天小鼻子小眼睛做這些事，都不知道意義在哪。蔣萬安也說，「我確實無法理解，行政院把這樣的分類做修正，我想絕大部分民眾也都很難理解。」

汪志冰痛批，奉勸賴清德在下次清明節祭拜祖宗時，看看祖墳上的墓碑，就算自己的祖先墓碑上沒寫，隔壁的墓碑也會有，不懂政府官網把人口結構96％稱「其餘人口」，其中僅2.6％原住民是正確的、是真正的台灣人，但被民進黨拿去用很爽。

汪志冰強調，今天如果要認同這塊土地，同時也必須尊重歷史來源，而不是大筆一揮成「其餘人口」，莫名其妙到了極點，也奉勸民進黨政府別躲在「台灣決議文」下作為保護傘，「如果可以的話，拜託請你們宣布台灣獨立，我相信一定會大成功的，不要每天在那邊寄生中華民國、借殼上市。」只會做小鼻子小眼睛的動作，會讓人覺得非常不屑。