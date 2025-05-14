　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

洗菜還在加鹽、小蘇打和醋！破解常見洗菜迷思　正確洗法其實超簡單

▲▼洗菜,蔬菜,行政院農業委員會。（圖／記者楊智雯攝）

▲破解常見洗菜迷思。（圖／記者楊智雯攝）

記者楊智雯／綜合報導

煮飯前，你怎麼洗青菜？用鹽巴泡、加點小蘇打、用醋浸一下，還是相信媽媽說的洗米水最天然，社群上有不少洗菜討論，不少網友分享自家偏方，有人甚至自豪「加鹽泡10分鐘，蟲都會自己跑出來」、「用醋泡比較安心」，但也有網友提出質疑：「這些方法真的能洗掉農藥嗎？」

蔬菜是每日三餐中不可或缺的食材，從炒青菜到打果汁，清洗環節關乎食安健康，尤其近年來食安意識抬頭，如何洗得乾淨、洗得正確，不只媽媽們關心，年輕人也開始加入討論，不過網路流傳的洗菜方式五花八門，真的有效嗎？這篇整理出4大常見洗菜迷思，有些方法其實根本沒用，甚至可能弄巧成拙。

[廣告]請繼續往下閱讀...

用鹽洗菜：許多人以為鹽能殺菌除蟲，實際上鹽的主要成分氯化鈉對於脂溶性農藥幾乎無效，用鹽水洗和用清水效果差不多。

洗米水洗菜：洗米水雖然被稱為天然洗劑，但洗米水本身就可能含有雜質、米中農藥或微生物，建議拿來澆花就好，避免重複將洗過米的污水拿來洗食用的蔬果。

用醋洗菜：坊間流傳醋能分解農藥，但化學反應可不是人人都熟，市面上的農藥有很多種類，並非所有農藥都能夠被食用醋溶解，有些農藥與醋作用後反而減慢分解速度，反而會增加吃下肚的機率。

小蘇打洗菜：雖說小蘇打的弱鹼性可分解酸性農藥，但實務上需要長時間作用，費時又費力，不見得比清水洗來得乾淨。

那到底該怎麼洗才對？「清水」其實就是最簡單也最有效的洗菜方式，特別是使用「流動的清水」來沖洗，更能帶走附著在蔬果表層的灰塵、泥沙與殘留農藥。這方法不僅省時省力，也不用擔心化學成分殘留，更適合日常操作。

▲▼洗菜,蔬菜,行政院農業委員會。（圖／記者楊智雯攝）

▲行政院農業委員會列舉8類蔬果清理方式。（圖／取自行政院農業委員會臉書）

另外，許多人還會糾結到底是「先洗菜再切」還是「先切再洗」，不少人習慣先切好菜、去蒂頭再清洗，卻忽略了一個重要風險，農委會指出農藥可能會從切口滲入蔬果內部組織，這樣一來即使沖洗也難以清除。因此建議順序為「先洗再切」，完整保護蔬果內部，農委會在臉書粉專「行政院農業委員會」發文分享，列舉8類蔬果清理方式，供民眾參考。

小葉菜類（例如青江菜、蔥）：容易在凹面處帶有泥沙殘留，因此要先一片一片撥開再清洗。

包葉菜類（例如高麗菜），可先把最外面兩三葉去除，再將每一片葉片撥開清洗，其中大家最熟悉的高麗菜，剝除外層1~3片外葉後清洗，更可去除高達90%以上的殘留農藥。

果菜類（例如甜椒、茄子）：需要先清洗後再將蒂頭去除。

根菜類（例如馬鈴薯、甘藷、蘿蔔）：要先清洗乾淨後再把外皮去除。

瓜菜類（例如苦瓜）：清洗乾淨後再去除頭尾和種籽。

豆菜類（例如豆子）：清洗乾淨後再去除頭尾和老絲。

小漿果類（例如葡萄、草莓）：葡萄連梗剪下後再清洗，草莓則是清洗完再去除蒂頭。

水果類：蘋果、柑橘、梨子等帶皮水果，應清洗乾淨後再去皮。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
581 2 7462 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
淡海美麗新廣場全數解約！影城也走人　在地曝現況
「藝人閃兵」名單曝　已9人遭拘提...大根疑在泰國
快訊／上課手機集中保管　校園規範9月實施
快訊／陳零九住處遭搜索！　「雙手包衣服」現身
快訊／拘提威廉！　準備搭機畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

無力感蔓延！網傳「生活失速感」4個修復練習　回神第一步爽躺耍廢超有感

吃五穀養生卻成「血糖炸彈」！醫揪1關鍵：像在喝糖水

李多慧拒絕吃飯邀約　粉絲提「那妳請客」秒答應：ok我有錢

6月恐新冠高峰！打了20家藥局「買不到快篩」　網崩潰：都說沒在賣

登革熱幫凶基因影響失智　陽明交大找到阿茲海默治療關鍵

閃兵名單見「奈米型藝人」！Cheap傻眼開酸　曝演藝圈只信1人

長榮航空7月起機上Wi-Fi免費　指定機型全艙等享「無限網頁瀏覽」

肯德基「雞米花」停賣3年回歸！老粉一吃失望：味道變了

澳洲頂級和牛登台！「Darling Downs」免費嚐鮮地點曝光

冷氣開「1模式」吹24小時！他讚爆宜居：每月電費1、2千而已

【等著被扣牌！】三寶騎士「靠邊不打燈」被按喇叭不爽了！惱羞追上逼車

【會想跟我離婚嗎？】妻見尪認真思考送上一巴掌：你真的敢想喔

【溫馨感人QQ】女兒女婿悄回台給驚喜！爸眼眶泛紅

【試探男友崩潰邊緣】她停車讓男友快瘋掉　後車門掀背離牆不到1cm

拖板車轉彎機械臂「正面巴臉」對向車　2禮拜新車全毀畫面曝

美珠被問「男友下落」神回：He's gone！XD

【爸爸融化❤‍】突聽1歲兒奶音喊「爸爸」超開心XD

【新車毀了】拖板車未注意機械臂長度！轉彎瞬間正面砸對向車

【激情狂舞】寶可夢機台出貨6星密勒頓的喜悅，誰懂？

她不解「男友在車上聽有聲小說」　網掀共鳴：我另一半也在聽

吃五穀養生卻成「血糖炸彈」！醫揪1關鍵：像在喝糖水

李多慧拒絕吃飯邀約　粉絲提「那妳請客」秒答應：ok我有錢

6月恐新冠高峰！打了20家藥局「買不到快篩」　網崩潰：都說沒在賣

登革熱幫凶基因影響失智　陽明交大找到阿茲海默治療關鍵

閃兵名單見「奈米型藝人」！Cheap傻眼開酸　曝演藝圈只信1人

長榮航空7月起機上Wi-Fi免費　指定機型全艙等享「無限網頁瀏覽」

肯德基「雞米花」停賣3年回歸！老粉一吃失望：味道變了

澳洲頂級和牛登台！「Darling Downs」免費嚐鮮地點曝光

冷氣開「1模式」吹24小時！他讚爆宜居：每月電費1、2千而已

避免兒童過度用手機　3大電信門市助家長設定管控

投信法人：台幣升值4利多匯集　台股後市可期

粽香傳愛勞工局端午送暖　王鑫基親率志工兵分六路慰訪21區弱勢家庭

吃五穀養生卻成「血糖炸彈」！醫揪1關鍵：像在喝糖水

金曲36／Energy睽違21年再入圍驚呆：以為無緣了　將對上動力火車

罷藍委失敗遭國民黨鎖定罷免？　曾玟學嘆意料之中：赤裸裸報復

全家新推「蒸的霜淇淋」奶黃包被瘋搶！網讚：掌握迷因流量密碼

金門不雅考題惹議　議員：一張有爭議的考卷不能代表一座島

台南勞工局攜工會志工體感訓練　實境演練5大風險情境強化工安意識

快訊／日本自衛隊訓練機「從雷達消失」！疑墜池　機上2人失聯

李多慧拒絕吃飯邀約　粉絲提「那妳請客」秒答應：ok我有錢

【把外傭當家人】感動淚崩！蛋糕慶生太暖心了T^T

生活熱門新聞

網瘋猜「誰控制神轎？」　大轎組說法曝

520快存！LINE「22款免費貼圖」限時下載

好市多「孩子放電神物」超巨　會員買了：大家對我行注目禮

台日愛吃生魚片種類大不同　過來人曝原因

快訊／10:48嘉義大埔規模4.5「極淺層地震」　最大震度4級

高雄11月大男嬰「低血氧+喘鳴」確診新冠

下波鋒面接近　雨區擴大時間曝

陳大天「要負責炎上鍾明軒」結果被逮

震央出錯「誤發國家級警報」　氣象署：測站密度不平均所致

不是叫老公！同事「用1詞」稱呼另一半

王文洋包養163公分嫩妹　身分起底相差40歲

快訊／南部發生有感地震　估震度4級以上

快訊／09:16宜蘭近海規模4.0地震　6縣市有感「最大震度4級」

一堆人中！研究曝「1習慣」害憂鬱、記憶力下降

更多熱門

相關新聞

營養師激推「櫛瓜」4大好處

營養師激推「櫛瓜」4大好處

「櫛瓜」是近來相當流行的蔬菜，是很多減脂餐的食材之一。營養師指出，櫛瓜水分含量高，熱量低，其中的「纖維」可幫助腸道蠕動，促進消化，富含的「鉀」則有助調節血壓，對心血管健康有益，「維生素C與A」具有抗氧化、增強免疫力，而「葉酸與維生素B群」對代謝與細胞修復也有幫助。

籃球女神「近況長這樣」每天被男網友嫌身材

籃球女神「近況長這樣」每天被男網友嫌身材

「西芹汁」夯什麼？促進腸道健康超有感

「西芹汁」夯什麼？促進腸道健康超有感

「籃球女神」落地窗前脫了！

「籃球女神」落地窗前脫了！

洗菜加入戰場！指控張藝網路霸凌友人　

洗菜加入戰場！指控張藝網路霸凌友人　

關鍵字：

洗菜蔬菜行政院農業委員會

讀者迴響

熱門新聞

陳大天被逮「到案前在家畫面曝光」

港星王喜爆「來台遭下藥性侵2次」！

獨／藝人閃兵案擴大！　《棒棒堂》李銓、陳大天被抓了

快訊／陳大天涉閃兵案！被逮畫面曝光

網瘋猜「誰控制神轎？」　大轎組說法曝

威廉涉逃兵發聲了：我主動面對！主動到案說明

520快存！LINE「22款免費貼圖」限時下載

快訊／大根涉逃兵發聲了！「陳零九陳大天也出事」

許仁杰徹底切割謝京穎　咖啡店把妹聊到被趕

派翠克爆秘戀「啦啦隊女神檸檬」　深夜陪返香閨

AV女優突多大片刺青片量恐銳減

威廉「步入綠島警局到案」身影曝光！

目睹陳大天被逮…未婚妻受衝擊「活動急喊卡」後天將飛離台灣

薛楷莉暈船被騙財色！60歲建築師董事玩超大

好市多「孩子放電神物」超巨　會員買了：大家對我行注目禮

更多

最夯影音

更多

【等著被扣牌！】三寶騎士「靠邊不打燈」被按喇叭不爽了！惱羞追上逼車

【會想跟我離婚嗎？】妻見尪認真思考送上一巴掌：你真的敢想喔

【溫馨感人QQ】女兒女婿悄回台給驚喜！爸眼眶泛紅

【試探男友崩潰邊緣】她停車讓男友快瘋掉　後車門掀背離牆不到1cm

拖板車轉彎機械臂「正面巴臉」對向車　2禮拜新車全毀畫面曝

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面