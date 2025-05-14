洗菜還在加鹽、小蘇打和醋！破解常見洗菜迷思　正確洗法其實超簡單

▲破解常見洗菜迷思。（圖／記者楊智雯攝）

記者楊智雯／綜合報導

煮飯前，你怎麼洗青菜？用鹽巴泡、加點小蘇打、用醋浸一下，還是相信媽媽說的洗米水最天然，社群上有不少洗菜討論，不少網友分享自家偏方，有人甚至自豪「加鹽泡10分鐘，蟲都會自己跑出來」、「用醋泡比較安心」，但也有網友提出質疑：「這些方法真的能洗掉農藥嗎？」

蔬菜是每日三餐中不可或缺的食材，從炒青菜到打果汁，清洗環節關乎食安健康，尤其近年來食安意識抬頭，如何洗得乾淨、洗得正確，不只媽媽們關心，年輕人也開始加入討論，不過網路流傳的洗菜方式五花八門，真的有效嗎？這篇整理出4大常見洗菜迷思，有些方法其實根本沒用，甚至可能弄巧成拙。

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用鹽洗菜：許多人以為鹽能殺菌除蟲，實際上鹽的主要成分氯化鈉對於脂溶性農藥幾乎無效，用鹽水洗和用清水效果差不多。

洗米水洗菜：洗米水雖然被稱為天然洗劑，但洗米水本身就可能含有雜質、米中農藥或微生物，建議拿來澆花就好，避免重複將洗過米的污水拿來洗食用的蔬果。

用醋洗菜：坊間流傳醋能分解農藥，但化學反應可不是人人都熟，市面上的農藥有很多種類，並非所有農藥都能夠被食用醋溶解，有些農藥與醋作用後反而減慢分解速度，反而會增加吃下肚的機率。

小蘇打洗菜：雖說小蘇打的弱鹼性可分解酸性農藥，但實務上需要長時間作用，費時又費力，不見得比清水洗來得乾淨。

那到底該怎麼洗才對？「清水」其實就是最簡單也最有效的洗菜方式，特別是使用「流動的清水」來沖洗，更能帶走附著在蔬果表層的灰塵、泥沙與殘留農藥。這方法不僅省時省力，也不用擔心化學成分殘留，更適合日常操作。

▲行政院農業委員會列舉8類蔬果清理方式。（圖／取自行政院農業委員會臉書）

另外，許多人還會糾結到底是「先洗菜再切」還是「先切再洗」，不少人習慣先切好菜、去蒂頭再清洗，卻忽略了一個重要風險，農委會指出農藥可能會從切口滲入蔬果內部組織，這樣一來即使沖洗也難以清除。因此建議順序為「先洗再切」，完整保護蔬果內部，農委會在臉書粉專「行政院農業委員會」發文分享，列舉8類蔬果清理方式，供民眾參考。

小葉菜類（例如青江菜、蔥）：容易在凹面處帶有泥沙殘留，因此要先一片一片撥開再清洗。

包葉菜類（例如高麗菜），可先把最外面兩三葉去除，再將每一片葉片撥開清洗，其中大家最熟悉的高麗菜，剝除外層1~3片外葉後清洗，更可去除高達90%以上的殘留農藥。

果菜類（例如甜椒、茄子）：需要先清洗後再將蒂頭去除。

根菜類（例如馬鈴薯、甘藷、蘿蔔）：要先清洗乾淨後再把外皮去除。

瓜菜類（例如苦瓜）：清洗乾淨後再去除頭尾和種籽。

豆菜類（例如豆子）：清洗乾淨後再去除頭尾和老絲。

小漿果類（例如葡萄、草莓）：葡萄連梗剪下後再清洗，草莓則是清洗完再去除蒂頭。

水果類：蘋果、柑橘、梨子等帶皮水果，應清洗乾淨後再去皮。