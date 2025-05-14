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咖啡、泡麵買1送1！廚房紙巾買1送2　超商限5天省錢優惠一次看

▲▼全家咖啡、全家私品茶。（圖／全家提供）

▲全家特大美式、燕麥拿鐵、抹茶拿鐵「第二杯10元」。（圖／全家提供）

記者林育綾／綜合報導

繳稅季到來，超商紛紛祭出優惠應援荷包！全家今（14日）起至5月18日，推出限時5天會員限定優惠，包括特大美式、拿鐵、靜岡抹茶拿鐵通通「第二杯10元」，此外家用品像是廚房紙巾原價200元，如今3件特價200元，等於「買1送2」超划算。萊爾富也祭出指定咖啡「買1送1」，還有泡麵、零食、飲料優惠好康。

★全家

全家即日起至5月18日祭出會員限定優惠，Let’s Café特大杯美式，任選2杯70元，等於第二杯只要10元，燕麥奶拿鐵、抹茶拿鐵也同步「第二杯10元」。

飲品還有伯朗Pure Brew拿鐵咖啡「買1送1」，兩件只要30元。零食方面，可樂果海苔鹽之花、麥維他消化餅等指定品項，享買2送1、買2送2等優惠。

日用品部分，妮維雅潔顏泥「買1送1」，平均一條不到70元。廚房紙巾原價200元，如今3件特價200元，等於「買1送2」超划算。

▼全家會員限定優惠。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

★萊爾富

萊爾富自5月14日至5月18日推出限時殺優惠，包括農心辛拉麵「買1送1」、雙響泡湯麵「第二件10元」。飲品方面，「飲冰室茶集」系列任選2件38元，茶裏王系列任選4件75折，芬達橘子汽水「買1送1」。冰品也有好康，「杜老爺甜筒」第二件只要10元。另有舒潔濕式衛生紙30抽，3件109元優惠。

▼萊爾富優惠。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

●咖啡優惠

萊爾即日起至5月27日推出咖啡限時優惠，蜂蜜咖啡、特大杯咖啡，同品項買1送1，包括：

蜂蜜美式（大杯原價55元），買1送1。
蜂蜜拿鐵（大杯原價65元），買1送1。
特大杯美式（原價60元），買1送1。
特大杯拿鐵（原價70元），買1送1。

▼萊爾富咖啡買1送1。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

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