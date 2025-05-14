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有加藥？她買魷魚「洗出整盆泡泡」超困惑　專家示警：1情況別吃

漁業署表示，透抽體表會分泌一層以醣蛋白為主的黏液，具備潤滑體表、防止損傷、防禦微生物、調節體表滲透壓及平衡離子等功能。沖洗時起出現泡沫屬於自然現象。但若在料理前聞到異味或化學異味，則不建議食用。（圖／翻攝FB／我愛全聯-好物老實説）

▲透抽、魷魚、小卷在清洗時起泡，引起婆媽憂心含有藥水。（圖／翻攝FB／我愛全聯-好物老實説）

圖文／CTWANT

近日一名女網友在全聯福利中心購買了袋裝的魷魚切片，沒想到料理前用清水沖洗，卻洗出了「整盆的泡泡水」，讓她很擔心是不是哪裡有問題，於是上網發文求助。貼文釣出從事食品工作的網友說明，一邊透抽、魷魚、小卷在清洗時起泡屬正常現象，與泡藥水無關。漁業署也提醒，沖洗這類海鮮出現泡沫屬於自然反應，但提醒若在料理前聞到異味或化學異味，則不建議食用。

原PO在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文並附上照片，表示自己在沖洗買來的袋裝魷魚片時，不知為何會洗出「整盆的泡泡水」，因此向網友詢問原因。

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貼文一出引起熱烈關注，許多婆媽表示，無論是魷魚、小卷還是透抽，使用清水沖洗時出現泡泡屬於正常現象，紛紛留言「不是泡藥水啦」、「不只有魷魚，我洗透抽也會，是正常的」、「魷魚的黏液啦」、「我記得蝦仁也會」、「正常，沒有才要擔心」。

還有一名從事烹飪工作的網友留言解釋，當清洗蝦仁、魷魚或花枝等海鮮時，都很容易產生很多泡泡，主要可能是「蛋白質溶出作用」，由於這些海鮮表面或肉質中含有大量水溶性蛋白質（如肌動蛋白、肌球蛋白），接觸水後會被溶出，因此當攪拌或搓洗時，這些蛋白質會像天然界的「界面活性劑」一樣把氣泡包起來，從而形成穩定的泡沫。

這名網友還解釋，其二也可能是「殘留物或加工處理劑」的作用，主要是某些海鮮在捕撈後會經過保鮮或脫殼處理，可能含有保水劑（如磷酸鹽）、食鹽或其他添加物，這些物質也具有起泡作用。又或者是洗滌過程中的空氣攪拌，結合蛋白質與其他物質，就容易起泡。

這名網友進一步解釋：「這些泡泡不代表不新鮮，但若泡泡異常多且帶黏滑、腥味強，就可能表示海鮮已不新鮮或有過度加工。」

過去，漁業署也曾在官網針對這類海鮮沖洗起泡狀況進行說明，表示以透抽為例，其體表會分泌一層以醣蛋白為主的黏液，具備潤滑體表、防止損傷、防禦微生物、調節體表滲透壓及平衡離子等功能，可避免蛋白質降解，因此黏液屬於其正常生理現象；但如果在料理前有聞到異味或化學味道，就不建議食用，可將檢體送至第三方檢驗單位確認。

至於透抽該如何清洗才乾淨？漁業署則建議，只需將透抽置於流水下適當清洗即可。一般而言，新鮮透抽經清洗後出現黏液都是正常反應，可以安心烹調。

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