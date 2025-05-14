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苗栗政二代捲入賭博糾紛...涉糾眾押人被逮　檢方聲押4人

▲李姓政二代疑似賭博金錢糾紛，涉嫌糾眾強押2名被害人，檢方偵訊後依妨害自由將4名被告聲請羈押。圖為案發的飲料店外觀，目前拉下鐵門。（圖／記者楊永盛攝）

▲政二代疑似賭博金錢糾紛，涉嫌糾眾強押2名被害人，檢方偵訊後依妨害自由將4名被告聲請羈押。圖為案發的飲料店外觀，目前拉下鐵門。（圖／記者楊永盛攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗市一家飲料店12日深夜發生一起疑似金錢糾紛導致的擄人案，1名地方政二代涉嫌糾眾，暴力強押走李姓、余姓男子上車，警方獲報後13日逮捕4人，依妨害自由罪嫌移送苗栗地檢署後，檢方認為有串證和湮滅證據之虞，今（14日）凌晨向法院聲請羈押禁見。

據指出，該名政二代多年來因沈迷賭博，多次爆發賭債糾紛，都由父親出面幫忙「擦屁股」清償債務。檢警調查，這名政二代疑似跟李姓、余姓被害人有網路賭博的金錢糾紛，不滿對方遲未給錢，12日深夜10時許，涉嫌找來約10~20名友人、分別搭乘7輛車輛，前往苗栗市大同路1家飲料店，以人數優勢，徒手毆打被害人後，強拉上車後離開現場。

▲李姓政二代疑似賭博金錢糾紛，涉嫌糾眾強押2名被害人，檢方偵訊後依妨害自由將4名被告聲請羈押。圖為案發的飲料店外觀，目前拉下鐵門。（圖／記者楊永盛攝）

民眾將影片po網後，警方跟政二代連絡，但他多次「放鴿子」，警方後來在高速公路服務區找到政二代等人，並救出2名被害人時，被害人並無明顯外傷。不過，警方偵訊雙方各說各話，被害人也不願說明是否因網路簽賭引發糾紛，至於詳細犯案動機，有待檢警進一步調查。

苗栗地檢署指出，檢方漏夜訊問李姓被告等4人後，認為被告涉犯刑法加重剝奪他人行動自由、妨害秩序等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有串證、湮滅證據之虞，今天凌晨3時向苗栗地院聲請4嫌羈押禁見，法院正開庭審理中。

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