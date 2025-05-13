3蒙面男持刀擄人！台東男遭砍滿地血負傷掙脫　計畫失敗全逃了

▲台東發生持刀擄人未遂案，一名30多歲男子左手遭砍。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）



記者楊漢聲、黃資真／台東報導

台東市漢陽北路今(13日)凌晨1時許發生擄人未遂案，一名年約30多歲的洪姓男子突然遭3名蒙面男持刀襲擊，試圖擄上車內，洪男奮力掙脫下，犯嫌3人只得放棄逃逸，洪男則因身受刀傷送醫救治，幸無大礙，警方持續追緝中。

初步調查，洪男自小吃部離開後，前往鄰近停車場與友人會面，1輛銀色轎車卻突然停靠在停車場門口，車內衝出3名蒙面男子，手持刀械強行將洪男拖上車，期間洪男不斷反抗，過程中屢遭攻擊，逃到小吃部前方時不慎跌倒。

犯嫌中疑似有人持槍追趕，試圖欲將洪男擄走，在洪男堅持抵抗下，加上周邊民眾上前協助，3嫌遂放棄計畫，駕車逃離現場，警方到場時，僅留下血流不止的洪男。

洪男因左手嚴重刀傷，由救護人員送醫包紮治療，所幸無生命危險，而警方封鎖現場進行採證，並調閱周邊監視器影像，掌握作案車輛車牌，目前已展開追查，並通報線上警網加強攔查工作。至於犯案動機與涉案人背景，仍待進一步釐清與調查。

台東警察分局強調，對於暴力攻擊行為絕不寬貸，將全力追查涉案人員到案，維護社會治安與市民安全。同時呼籲，如有任何相關線索，歡迎民眾主動提供，協助警方儘速偵破本案。