桃園母遭假女兒使詐欲匯67萬元　警民合作識破騙局保住積蓄

▲江姓婦人遭網路假女兒詐騙前往郵局匯款。（圖／大溪警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市69歲江姓婦人被網路假女兒以急需錢為由欲匯67萬元，行員察覺匯款用途可疑通報警方，機警員警透過視訊電話確認是否為江婦女兒，但詐騙集團心虛不敢視訊，只敢使用語音通話，這時江婦仍半信半疑，最後由員警聯繫另名女兒協助查證後，終於說服江婦此為詐騙集團伎倆終止匯款。

▲▼警方與歹徒周旋，並要求與對方視訊電話及向另一女兒求證，戳破詐騙集團伎倆，終讓江婦放棄匯款。（圖／大溪警分局提供）

13日下午約1時，江姓婦人至中華郵政大溪分行臨櫃匯款，行員察覺匯款用途可疑，初步詢問發現疑似遭遇詐騙，立即通報警方。大溪分局南雅派出所員警迅速趕到。經了解，歹徒早前透過通訊軟體與江婦建立聯繫，並假冒其二女兒身份頻頻噓寒問暖，取得信任後以急需用錢為由，要求匯款67萬元。

江婦在假女兒親情攻勢信以為真，於是前往郵局準備匯款，幸好行員警覺與警方即時介入，由員警要求透過視訊電話確認是否為二女兒，但詐騙集團不敢視訊，只敢使用語音通話，此時江婦仍半信半疑，最後是由員警聯繫另名女兒協助聯絡本人確認查證後，終於說服婦女，識破詐騙才未讓詐騙得逞。

警方呼籲，歹徒常利用人與人之間的情感聯繫行騙，從關心問候開始，逐步博取信任，最後再提出金錢需求。民眾如接獲類似訊息，應「一聽、二掛、三查證」，並可撥打165反詐騙專線確認，以免落入陷阱。