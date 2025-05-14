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微軟宣布裁員6000人「大砍管理層」　連4季獲利亮眼仍縮編

▲▼微軟,Microsoft。（圖／路透）

▲微軟宣布全球裁員3%，並且把重點放在「精簡管理階層」。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

微軟（Microsoft）宣布在全球裁員3%，尤其會把重點放在「精簡管理階層」。儘管該公司連續數季獲利超出預期，卻仍做出縮編決定。

《衛報》報導，微軟宣布裁員3%，雖未透露具體人數，但估計將達6000人左右，並且已於13日發布通知。該公司表示，這一波裁員涉及所有層級與地區，重點是「縮減管理層」，「我們持續實施必要的組織變革，讓公司在充滿活力的市場取得成功」。

這一波3%裁員成為微軟2023年年初以來最大規模裁員，當時該公司一共資遣2萬人，占員工人數將近5%，成為新冠疫情期間擴張、隨後又縮編的科技公司之一。而根據微軟最近一次公布的資訊，截至去年6月，該公司一共聘僱了22.8萬名全職員工，其中約55%都在美國。

今年4月，微軟首席財務長胡德（Amy Hood）在電話財報會議上說，公司專注於「打造高績效團隊，並且透過縮減管理者數量與階層，提高我們的敏捷度。」今年3月的微軟員工人數，比去年同期增加2%，但比去年年底略減。

事實上，在過去的連續4個季度裡，微軟的收益都超出華爾街預期，幾周前才又公布最新的強勁銷售與利潤，在科技業與美國經濟動盪之際，被投資人視為一種寬慰。

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