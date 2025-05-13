陸西北大學新任女副校長擁400億人民幣身價　晉升新一代陝西首富

▲陝西西北大學新任副校長范代娣。（圖／翻攝杭州日報）

記者魏有德／綜合報導

陝西西北大學4月迎來一名新的女副校長上任，這名女副校長名為范代娣，現年59歲。她和現任西北大學教授、博導的丈夫嚴建亞一同實控750億元（人民幣，下同）市值的巨子生物，名下還有一間生產航空鍛件的三角防務，市值也達130多億元，分別為時下最夯的醫藥生物和航空航太兩大產業領域，持股市值超400億元，或成大陸身價最高的校長級人士。

▲范代娣與丈夫嚴建亞掌握的生物科技公司巨子生物。（圖／翻攝杭州日報）

《杭州日報》報導，此前，步長製藥趙濤家族、隆基綠能李振國李喜燕夫婦曾獲得過陝西首富，不過，在「科創造富」的年代，高校裡走出的范代娣與嚴建亞後來居上，晉升為新一任陝西首富。

至於范代娣與嚴建亞29歲的女兒嚴鈺博更是有著「青出於藍」的雄厚「出身資本」，不僅在多倫多大學主修雙學位，還於一年後獲得加州大學洛杉磯分校（UCLA）碩士學位。

嚴鈺博畢業後便投入家族事業，從「打工族」做起，然而，嚴鈺博卻「一刻不得閒」，她在兩年內考取4張金融證照，一路爬升至巨子生物董祕、執行董事，雖然2023年年薪僅為14萬元，但2024年薪水直接翻了一倍有餘，至36萬元。