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台南出現百日咳病例！2月大嬰兒確診　市府籲：儘速接種疫苗

▲▼台南市今（2）日公布一例2個月大嬰兒確診百日咳病例 。（圖／台南市政府衛生局提供）

▲▼台南市衛生局今（2）日公布一起2個月大嬰兒確診百日咳病例 。（圖／台南市政府衛生局提供）

記者林東良、潘鳳威／台南報導

台南市衛生局今(2)日公布今年首起百日咳病例，個案為一名出生約兩個月的嬰兒。該嬰兒自3月25日出現類似感冒症狀，曾前往診所求診，但病情未見改善，隨後轉往醫院做進一步治療。經通報檢驗，於4月29日確診罹患百日咳，目前經藥物治療後病況已獲改善。

針對該個案，衛生局已立即啟動防疫措施並匡列相關接觸者，確認同住接觸者2人，已安排進行預防性投藥，以降低感染風險。

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衛生局指出，百日咳初期症狀與感冒相似，容易被忽略，特別是尚未完成疫苗接種的嬰幼兒感染風險最高，且病情可能較嚴重。其他年齡層雖也可能感染，但症狀多較輕微或不明顯，容易忽略而延誤就醫，進而傳染給家人及其他接觸者。

衛生局呼籲，民眾如出現疑似百日咳症狀，包括陣發性嚴重咳嗽、呼吸有哮喘聲、咳嗽後臉部潮紅或發紫、甚至咳嗽後嘔吐症狀，應立即就醫，接受適當診斷與治療，維護自身與家人健康。

台南市長黃偉哲特別強調，疫苗接種是防範百日咳最有效的手段。國內目前提供嬰幼兒於2、4、6、18個月大，以及滿5歲至入小學前各接種一劑百日咳相關疫苗，呼籲家中若有嬰幼兒者，請務必依時程完成接種，確保孩子的健康。

此外，市長也建議，女性每次懷孕期間應自費接種1劑減量破傷風白喉非細胞性百日咳混合疫苗(Tdap疫苗)，最佳接種時機為懷孕第28至36週，以提升母體抗體傳遞給嬰兒，使其效益最大化，進而保護新生嬰兒免受感染。同時，由於家庭群聚感染多源於照顧者或同住者，他呼籲嬰兒照顧者也應自費接種Tdap疫苗，保護嬰幼兒健康。

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