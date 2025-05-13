溫馨五月情濃濃母愛意　公益親子派對5／18六合公園溫馨登場

▲▼溫馨五月，感恩母親！將於5月18日下午2點至5點半，在新興區充滿綠意的六合公園，盛大舉辦第三屆「母愛真偉大公益親子派對」。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

溫馨五月，感恩母親！高雄市議員黃文益攜手民進黨高雄市黨部、在地社福團體、熱心企業與藝人朋友，將於5月18日（星期日）下午2點至5點半，在新興區充滿綠意的六合公園，盛大舉辦第三屆「母愛真偉大公益親子派對」。這場充滿愛與歡樂的盛會，不僅有精彩的藝文表演，更融合了親子同樂、貼心健康諮詢與溫暖的公益認養活動，誠摯邀請所有大朋友小朋友一同參與，共度一個充滿感恩與歡笑的午後時光。

「母愛是世上最偉大的力量，我們希望透過這個活動，讓孩子們勇敢表達對母親的感謝，同時也讓每一位媽媽感受到社會的溫暖與關懷。」活動發起人黃文益議員溫馨表示。他提到，「母愛真偉大」公益親子派對自舉辦以來，每年都吸引眾多市民朋友熱情參與，今年邁入第三屆，感謝大家的支持與喜愛。

黃文益議員特別強調，今年的活動以三大溫馨主軸貫穿全場：「親子嗨翻天」、「媽媽來放鬆」以及「友善動物．熱愛生命」，期盼在歡樂的氛圍中，同時兼顧家庭和樂、媽媽健康與公益關懷，今年的活動規模與內容都將全面升級，精彩可期！

在充滿童趣的「親子嗨翻天」專區，將為小朋友們帶來夢幻的「夢幻泡泡秀」、可愛的造型氣球以及讓孩子們盡情跳躍的兒童氣墊樂園，讓小寶貝們盡情釋放活力，留下歡樂的童年回憶。現場更將邀請專業的氣球達人與泡泡藝術家進行互動演出，為親子時光增添更多驚喜與歡笑。

為了感謝偉大媽媽們的辛勞，「媽媽來放鬆」主題區特別準備了貼心的免費服務，包含舒緩疲勞的按摩體驗、煥然一新的美髮義剪、放鬆肩頸的舒壓服務、基礎健康檢查以及專業的中醫義診等，讓媽媽們在歡樂的節慶氛圍中，也能獲得實質的照顧與身心靈的放鬆，暫時拋開家務的辛勞，享受屬於自己的美好時光。

本次活動更融入了對生命的關懷，特別設置「友善動物．熱愛生命」主題專區，與在地動保團體攜手合作，推廣流浪貓狗的認養活動，同時也設有陸龜生命教育宣導攤位。主辦單位期盼透過寓教於樂的方式，從小培養孩子們尊重生命、愛護動物的善良品格，傳遞「領養代替購買」的溫暖理念。

除了豐富多元的親子與公益活動，當天的演出陣容更是眾星雲集！黃文益議員興奮地表示，繼去年邀請到陽帆大哥主持、歌后黃妃壓軸演出獲得廣大迴響後，今年特別邀請到知名主持人康康領軍，擔綱全場主持與帶來精彩的綜藝表演，壓軸演出的則是實力派唱將方順吉！此外，現場還將有在地人氣爆棚、顏值與實力兼具的MOLLY樂團、超級紅人榜人氣歌星施丹彤，以及維妙維肖的藝人模仿秀「小阿吉仔」，適合全齡觀賞。

長期以來關心社會福利與教育議題的黃文益議員強調，「母愛真偉大」公益親子派對希望透過輕鬆有趣的活動形式，將關懷家庭、疼惜長輩、照顧弱勢、保護動物的溫暖理念傳遞給每一位參與的民眾。黃文益議員再次強調，本次活動完全免費，就是希望讓更多市民朋友都能夠輕鬆參與，共同歡慶母親節。